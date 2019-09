Miroslava Almásy ukázala dom s bazénom: Záclonu treba zvešiavať s lešením

Radovku vymenili pred tromi rokmi za samostatne stojaci dom s bazénom, v ktorom sa cítia tak dobre, že sa im niekedy nechce ísť ani na dovolenku. Markizácka rosnička Miroslava Almásy (45) nám ukázala rodinné kráľovstvo.

Dlhé roky bývali v radovke, odkiaľ ich vyhnal nedostatok miesta. „Moje deti nakupujú hračky bez obmedzení, manžel im splní všetko, čo chcú. Dom nám už padal na hlavu, tak sme si povedali, že si postavíme nový,“ vysvetľuje.

Sťahovali sa pred tromi rokmi, pričom ostali v Rovinke neďaleko Bratislavy a išli vraj len o ulicu ďalej. „Sťahovali sme sa doslova cez záhradu, cez plot sme si nosili veci,“ smeje sa Mirka. Podmienkou tentoraz bol samostatne stojaci dom, v ktorom by mal každý zo štvorčlennej rodiny dostatok miesta. „Ako sa hovorí, každý dom je po rokoch malý. My sme ešte v štádiu, kedy je to ok, ale verím, že o 5-6 rokov sa ani tu nebudeme vedieť zmestiť.“

Lešenie pre záclonu

Prízemiu dominuje kuchyňa prepojená s obývačkou. „V starom dome sme mali klasické nízke stropy, manžel Ľuboš trpel trošku klaustrofóbiou, a tak na jeho želanie teraz máme strop vysoký päť a pol metra. Záclonu treba zvešiavať s lešením,“ smeje sa moderátorka. „Všetko sme to dali navrhnúť architektkám, cítiť tu istý koncept, jedno zapadá do druhého, všade sú pekné hladké plochy.“ A tak si ani nevšimnete, že z kuchyne je vchod do špajze a z obývačky zase do spálne Mirkinho manžela. Áno, tento pár funguje v oddelených spálňach... „Ja vstávam o štvrtej ráno a manžel trošku chrápe, takže by som sa nevyspala,“ vysvetlí pragmatickosť tohto kroku Mirka.

Predražený krb

V obývačke nechýba krb, ktorý vraj patrí k najdrahším kúskom v dome... „Museli sme ho dávať dvakrát opravovať, dvakrát nám ho urobili zle…“ vypočujeme si dôvod. Druhou najväčšou investíciou bol luster pri schodisku. „Je zo Swarovského kryštálov,“ dozvedáme sa. A hoci pôvodne malo byť v dome kryštálové svietidlo len jedno, nakoniec všetko dopadlo inak. „Manželovi sa tak zapáčil, že sme sa rozhodli dať druhý aj do obývačky nad stôl, a potom som odišla s kamarátkami na dovolenku a už v byte visel tretí. Môj muž je v tomto megaloman, keď sa mu niečo páči, chce toho mať veľa.“

Navyše hrozilo, že dom, konkrétne obývačka, bude mať aj jednu naozaj extravagantnú svietiacu dominantu. „Architektky nám navrhli lampu, ktorá mala byť v tvare koňa v životnej veľkosti. S veľkým akoby klobúkom ako tienidlom. Videli sme to na Cypre v jednom hoteli... No ten sa nám nakoniec nezmestil,“ skonštatuje moderátorka.

Miesto neostalo možno preto, že veľkú časť obývačky zaberá sedačka. „Kedysi sme mali koženú a nikto na nej nebol, všetci sme sedávali v kuchyni. A tak som povedala, že do nového domu dáme látkovú, aby bola pohodlná a odvtedy na nej naozaj žijeme.“ V obývačke je aj pohodlne vyzerajúce dizajnové ležadlo. „Najčastejšie je na ňom asi vyvalený manžel. Chcel tu mať takýto svoj kútik. Inak je to miesto nášho psíka Jerryho.“

Rozvod pre akvárium

Priamo z obývačky sa elegantným schodiskom dá dostať na prvé poschodie. Visí nad ním rodinný obraz. „Ľuboško ho dal namaľovať podľa fotografie. Ja ho strašne nemám rada,“ so smiechom skonštatuje Mirka prechádzajúc okolo veľkého akvária. „Rybičiek máme veľa, pretože starší syn Martin je zanietený rybár a manžel je úchylák na akváriá. Keď sa má však práve toto čistiť, vždy sa rozvádzame, lebo nikto nie je schopný zavolať firmu, aby to spravili... Pre mňa je teda akvárium zdroj hádok, ale všetci tvrdia, že v dome musí byť, pretože prináša do rodiny šťastie. My ich máme preto rovno tri.“

Hneď pri vyústení schodiska sa nachádza pracovný stôl Mirkinho manžela. „Má tu takýto kútik, je to jeho zóna,“ vysvetlí. Pokračujeme do ženskej spálne. „Nevedela som sa rozhodnúť, dlho som váhala nad farbami. Ružová nie je moja nejako extrémne obľúbená, ale tak nejako nežne sme to ňou oživili. A nespávam tu sama! Spoločnosť mi robí pes aj mladší syn Tomáš. Má deväť rokov a neviem sa ho zbaviť. Je na mne závislý,“ smeje sa otvárajúc šatník, ktorý javí známky prepchatosti.

„Mám v ňom väčší neporiadok ako manžel vo svojom. Už sa doňho začínam nezmestiť. Je mi ľúto vyhadzovať staré veci, lebo stále sa do nich vojdem. Aj po dvadsiatich rokoch,“ usmeje sa spokojne a následne nám ukáže svoju najväčšiu pýchu - skriňu na topánky. „Pôvodne som si ju v architektonickom návrhu ani nevšimla. Konečne mám v topánkach poriadok! Je to moje kráľovstvo a ešte aj osvetlené! Ale musím povedať, že zo všetkých týchto topánok nosím asi len dvoje-troje.“

Pohodlná a lenivá

Nasleduje prehliadka detských izieb. „Tomáško tú svoju využíva len ako herňu, keď prídu nejakí kamaráti. Inak je to opustená izba, býva tu akurát škrečok. Mala byť vo futbalovom štýle, pomaly z nej ale bude niečo iné... A tá Martinova zase pôvodne bola v štýle Kiss, lebo keď sme sa sťahovali, boli sme na ich koncerte v Prahe a on z nich bol hotový. Potom Kiss ale postupne nahradila FC Barcelona, lebo je fanúšikom tohto klubu a hrá futbal. Na stole má aj svoje malé akvárium, tretie v tejto domácnosti.“

O poriadok v dome sa vraj stará najmä upratovačka. „Chodí dvakrát do týždňa. Na pol dňa aj na celý. Mala som upratovačku aj v dvojizbovom byte, povedala som si, že radšej budem jesť rožky, ale na toto sa vždy peniaze nájdu. Som pohodlná a lenivá, nechce sa mi upratovať,“ prizná moderátorka a na záver prehliadky nás zavedie za dom, kde je veľká relaxačná zóna.

Načo dovolenka?

„Toto je pre nás asi najvzácnejšie,“ spokojne rozpaží Mirka ukazujúc na priestor za domom. „Veľká terasa, bazén, tu trávime leto. Je to jediný čas, keď nie sme závislí na televízore, vieme tu sedieť do jedenástej večer. Niekedy sa nám nechce ísť ani na dovolenku, máme dovolenkový luxus doma.“

Všetka výsadba naokolo je vraj robota pána domu. „Veľmi ho to baví. Keď sa potrebuje upokojiť, ide si nakúpiť kvetinky a sadí si skalku. Ja som zase taká, že by som mala najradšej len trávu, aby bola čo najmenšia údržba. Na druhej strane manžela nebaví kosiť, to je Martinova robota. Má 14 rokov, takže už zvláda,“ zhodnotí moderátorka.

V záhrade Almásyovcov sa vraj často žúruje. „Už sme sa aj oblečení kúpali,“ smeje sa Mirka. „Záhradné párty ani veľmi nerobíme, len sa to tak zbehne. Predvčerom u nás bolo asi šesť ľudí, včera štyria,“ uzavrie.