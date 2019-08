Alex sa šialene zamiloval, priateľka pred ním mesiace ukrývala drsnú pravdu: Tajomstvo, ktoré ho zrazilo na kolená

Muž sa po dlhých mesiacoch dozvedel zdrvujúcu pravdu o jeho láske.

20-ročný Alex zo Sydney sa zamiloval do 25-ročnej ženy, s ktorou začali po niekoľkých týždňoch randenia tvoriť pár. Ako informuje britský denník Daily Mail, dvojica bola spolu šťastná a ich vzťah vyzeral byť dokonalý. Po 9 mesiacoch sa však Alex od ich spoločného známeho dozvedel zdrvujúcu správu. Jeho priateľka bola pôvodne muž. "Držala to v tajnosti celých 9 mesiacov," hovorí.

Alex sa o celej veci dozvedel len vďaka tomu, že chlapík, ktorý mu túto správu prezradil, bol opitý. "Povedal mi, že moja priateľka prešla zmenou pohlavia, keď mala 18 rokov," priznáva zdrvený mladík. Najskôr tejto správe nechcel veriť. "Napokon som svojej priateľke našiel estrogénové tabletky, zranilo ma to," dodal.

"Keď som jej povedal, že poznám pravdu, rozplakala sa," tvrdí Alex, ktorý sa so ženou okamžite rozišiel. "Bolo to celé o tom, že sklamala moju dôveru. S takým človekom nedokážem byť," povedal mladík skutočný dôvod rozchodu. Alex sa cítil byť podvedený a veľmi ho to zobralo, pretože svoju priateľku miloval nadovšetko.

Momentálne nevie, čo má robiť. "Veľmi mi chýba," hovorí. Teraz však potrebuje čas na to, aby mohol nad všetkým premýšľať. Od rozchodu prešli už tri týždne, no Alex stále odmieta stretnutie. "Potrebujem na to čas," dodal na záver.