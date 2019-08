Šéf cyklistického zväzu prehovoril: Kedy bude mať Slovensko konkurencieschopné ženské družstvo?

Hoci situácia v ženskej cyklistike nie je taká ako v mužskej, predstavitelia zväzu sú presvedčení, že o tri-štyri roky by sa na francúzskych cestách mohlo objaviť konkurencieschopné slovenské družstvo žien.

„Verím, že v budúcnosti budeme schopní zložiť solídny tím,“ povedal prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.

„Ženy a juniorky dostávajú možnosť štartovať na kvalitných pretekoch v zahraničí, i keď na nich nedosahujú mega výsledky. Najbližšie absolvujú premiérovú disciplínu na nadchádzajúcich ME v holandskom Alkmaare – miešanú tímovú časovku zloženú z troch mužov a troch žien,“ pokračoval Privara. Družstvo bude štartovať v zložení Findrová, Hanesová, Šimora, Čanecký, Orosz, Tybor.

a budeme sa usilovať, aby z nich vo veku 16 – 18 rokov nebol priveľký odpad.“ Ľuboš Chren, predseda komisie cestnej cyklistiky SZC poznamenal, že s tímom žien a junioriek začali systematicky pracovať pred dvomi rokmi.majú svojho športového riaditeľa. Už je len na nich, ako sa pripravujú a aké dosahujú výsledky.ktorý by ich dokázal pokryť,“ povedal Chren a uzavrel: „V mládežníckych kategóriách sú talenty, lenže príde čas, keď vekovo prejdú medzi ženy a začnú sa uberať praktickým spôsobom života... Robíme na tom, aby sme mali tri-štyri ženy do 30 rokov, ktoré dopĺňajú juniorky a ženy do 23 rokov. Čas, keď budeme schopní obsadzovať najvýznamnejšie preteky, vidím tak v horizonte troch-štyroch rokov.“