Moderátorka Erika Barkolová je otvorená novej láske: Takto by mal vyzerať môj chlap

Stále single! Usmievavej moderátorke Erike Barkolovej (41) sa sypú kšefty jedna radosť. V súkromí to však až také pestré nemá. Už dlhý čas sa totiž po jej boku neobjavil žiadny muž. Aké má Erika požiadavky?

V živote Barkolovej stále nie je mužská polovička. „Žiadnemu vzťahu sa nebránim, ale na to, aby sa rozvinul, potrebujete aj niekoho adekvátneho k tomu stretnúť a to sa mi nepodarilo,“ prezradila moderátorka.

A ako by mal jej muž vyzerať? „Nech je to dobrodruh. Určite športovec, lebo ja milujem akékoľvek druhy športu. Jednoducho - aby ma mal rád a aby sme si rozumeli, a nech nie je lakomý! To je ten základ, ja nie som veľmi náročná,“ priznáva Barkolová a dodáva: „Páčia sa mi muži, ktorí sa o seba starajú. Nemyslím tým však metrosexuála. Muž by mal dbať o to, aby bol zdravý, aby cvičil a nebol lenivý, lebo s lenivým by som po týždni už nemala čo robiť,“ výstižne zhrnula Erika.