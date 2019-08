Legendárna Ilavská o ženskej viacetapovej Tour de France: Dievčatám chýbajú stimuly

Ešte len týždeň ubehol od skončenia 106. ročníka Tour de France, na ktorom si Peter Sagan vybojoval rekordný siedmy zelený dres, a vo svetovej cyklistike sa stále viac diskutuje o usporiadaní ženskej obdoby slávnych etapových pretekov.

V prípade, že sa organizátori Tour a predstavitelia Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) dohodnú, kedy teda bude Slovensko schopné poslať na štart svoje pretekárky?

Spoločnosť Amaury Sport Organisation (ASO), ktorá Tour poriada, stojí i za organizáciou ženskej jednorazovky La Course by Le Tour de France. UCI však plánuje, že z jednodňového podujatia by sa stal desaťetapový podnik, podobne ako je talianska obdoba Giro d´Italia a to Giro Rosa.

Ohľadne účasti slovenskej cyklistiky na ženskej desaťdňovej Tour je skeptická naša najúspešnejšia cyklistka histórie Lenka Litvinová-Ilavská (47).

„Momentálne Slovensko nie je schopné postaviť na Tour ženské družstvo. Aj napriek tomu, že v slovenskej reprezentácii mám svoje dve zverenkyne – Tatianu Jasekovú a Marianu Findrovú, obe medailistky z majstrovstiev Slovenska,“ povedala pre Nový Čas víťazka Giro d´Italia Femminile 1993 a desiata na TdF žien. Kameňom úrazu však nie je absencia talentu. „Na spomínaných dievčatách vidno výrazný progres, sú schopné pretekať vo svetovom pelotóne, ale je otázne, ako dlho by dokázali znášať únavu v etapových pretekoch, ktoré trvajú dva týždne. Momentálne dievčatá nemajú také stimuly, aby do cyklistiky dávali v priebehu 5-6 rokov všetko.“

Kde je teda podľa Ilavskej takpovediac pes zakopaný? „Treba vytvoriť takú pracovnú klímu, že dievčatá chcú bicyklovať. Nie, že keď prídu zo Svetového pohára, povedia si, že to nemá zmysel. Ženská cyklistika bola dlhodobo zanedbávaná. Aby sa pozviechala, je to záležitosť niekoľkých rokov,“ vysvetlila Ilavská a uzavrela. „V reprezentácii sa často menia tréneri. Každý z nich prinesie nejaké svoje nóvum. Ponuku na túto funkciu som dostala od Slovenského zväzu cyklistiky aj ja, ale bola pod moju úroveň. Reprezentačný tréner musí pracovať totálne na plný úväzok, nemôže ním byť človek, ktorý si pri reprezentácii ,privyrába´.