Bizarný príbeh resuscitačnej figuríny: Tvár jej dala mŕtva dievčina

Nebohá žena, ktorej pery okúsil vari celý svet! Milióny ľudí sa naučili poskytovať prvú pomoc vďaka resuscitačnej figuríne. Málokto však tuší, aký zaujímavý príbeh sa za touto zdravotníckou pomôckou, ktorá zachránila nespočetné množstvo životov, skrýva.

Na konci 19. storočia našli v Siene utopené dievča. Bolo vtedy zvykom, že nájdené telá boli vystavené v márnici, aby ich Parížania mohli identifikovať. Telo dievčaťa však nikto nespoznal, no jeho tvár sa aj tak stala jednou z najznámejších tvárí všetkých čias. Miestny patológ bol tak neskutočne očarený jej krásou, že požiadal výtvarníka, aby urobil odliatok jej tváre. Záhadný úsmev zosnulej ženy, ktorá dostala prezývku Neznáma zo Sieny, sa stal okamžitou múzou mnohých umelcov.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Posmrtná maska bola taká slávna, že si ju ľudia kupovali domov ako dekoráciu. To bol aj prípad starých rodičov nórskeho výrobcu hračiek Åsmunda Laerdala. Toho v roku 1960 oslovili, aby vyrobil figurínu pre trénovanie novej techniky záchrany života, dnes známej ako resuscitácia. Ponuky sa ujal, vyrobil torzo figuríny, a keď rozmýšľal, akú jej dá tvár, napadlo mu, že použije známu masku Neznámej zo Sieny, ktorú videl u svojich starých rodičov. Figurína má dnes už rôzne podoby, no isté je, že zachránila životy miliónom ľudí a z neznámej utopenej krásky sa vďaka tréningu dýchania z úst do úst stala najbozkávanejšia žena v histórii. Tvár mŕtvej dievčiny sa teda paradoxne stala symbolom života.

Čo je to resuscitácia?