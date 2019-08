Zvara je nový majiteľ futbalovej Lokomotívy Košice: Padnutý klub by už nik nevzkriesil!

Vízia okysličiť nedokrvenú Lokomotívu Košice vydržala pol roka! Slovenský futbalový klub s dlhoročnou bohatou tradíciou stál nedávno na okraji priepasti.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Hrozil mu totálny krach a zánik. Majiteľ a prezident „železiarov“ Jurij Dovhanyč, ukrajinský rodák so slovenským občianstvom, ohlásil koniec. Spoluinvestor stratil záujem o spoluprácu.

Vyplatia sa investované milióny? Griezmann s de Jongom predviedli famóznu spoluprácu

Projekt vyhodnotil ako neúspešný. Aj preto, lebo zabudovávanie brazílskych hráčov do tímu a ich následné posúvanie inde sa neosvedčilo. Lokomotíva sa síce udržala v II. lige, ale do jej nového ročníka sa už neprihlásila. S A-mužstvom začína od piky - v piatej lige Košicko-gemerskej - s novým majiteľom, 47-ročným Vladislavom Zvarom.

Z pozície generálneho manažéra sa sťahuje na post najvyšší. „Už prišlo k podpisom, ale ešte sa doťahuje prevod akcií. Celý chod klubu však už zabezpečujeme my. Keď sa to dá všetko na papier, bude to aj oficiálne,“ povedal Zvara pre Nový Čas.

Z vlaňajšej sezóny neostal v kádri nik. Teraz ho tvoria dorastenci. „Verím, že časom to bude s áčkom lepšie. Našou prvoradou úlohou bude nájsť nejakého silného sponzora, aby sme sa dostali do vyššej súťaže. Cieľom je postup do štvrtej ligy Juh. Iná cesta, ako sa prihlásiť do najnižšej ligy, nebola. Keby to celé padlo, už by klub nikto nedal dokopy. Podarilo sa nám zachrániť žiakov, dorastencov, dostali sme aj útvar talentovanej mládeže.“

Lokomotíva nie je profesionálny klub. Rozpočet na najbližšiu sezónu má vykrytý, no Zvara nechcel hovoriť o jeho výške. V klube funguje 13 mužstiev, v ktorých registrujú 220 aktívnych hráčov. Pribudlo aj družstvo dievčat. Rodák zo Spišskej Novej Vsi má pred sebou plno roboty. „Ak máme pokračovať, musíme doriešiť infraštruktúru. Chýba nám vlastný štadión. Hrať budeme v Družstevnej pri Hornáde, kde sme si opäť prenajali ihrisko. Chceme dobudovať umelý trávnik pri Základnej škole Požiarnická.“

Nečakaný začiatok nového ročníka: Nováčikovi z Pohronia ušiel po dvoch kolách tréner!

V nedeľu nastúpi Lokomotíva na svoj prvý zápas V. ligy proti Čečejovciam s novým trénerom Dušanom Ujhelym. Pre bývalého útočníka je Lokomotíva srdcovou záležitosťou. Za desať rokov (1971 – 1981) v jej drese odohral 181 zápasov a dal 30 gólov. „Presvedčiť Dušana nebola ťažká vec. Poznáme sa a už pri preberaní klubu signalizoval, že by nám rád pomohol. Jeho rozmýšľanie netrvalo dlho,“ prezradil Zvara.