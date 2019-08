Hviezdny obranca NHL utrpel nezvyčajné zranenie: Za všetko môže jeho vlastný pes

Švédsky hokejový obranca tímu Arizona Coyotes Oliver Ekman-Larsson nemal vôbec tak pokojnú dovolenku, ako si predstavoval.

Ekman-Larsson sa po skončenej sezóne pobral domov do Švédska, kde ho už čakali jeho domáci miláčikovia. Chová dvoch psov, ktorých si však neberie so sebou do Ameriky.

Tipsport ligu čakajú po príchode Slovana obrovské zmeny: Nikto nevypadne, o titul zabojuje 12 tímov!

Po návrate domov obrancu pohrýzol jeho vlastný pes rovno do ruky. A vyzeralo to poriadne vážne. ,,Desať dní som mal ruku v obväzoch, museli mi dať štyri stehy, pichnúť tetanus a nasadiť antibiotika," opisoval Ekman-Larsson nepríjemný zážitok novinárom denníka Expressen.

Nemecký ovčiak, ktorý napadol hviezdu NHL, nakoniec musel z rodiny Švéda odísť, keďže už predtým prejavoval známky agresivity.