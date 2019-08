Čajkovič vie, čo platí na skautov NHL: Toto poradil svojim spoluhráčom v národnom tíme

Slovenský hokejový útočník Maxim Čajkovič (18) je súčasťou tímu slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov na turnaji v Poprade.

Slovákom sa darí, veď vyhrali oba doterajšie zápasy, najprv porazili Nemcov (3:0) a následne aj výber Česka (3:2). Čajkoviča si počas tohtoročného draftu vybrala z 89. miesta organizácia Tampy Bay.

Na turnaj v Poprade sa prišli pozrieť aj skauti z NHL, ktorí hľadajú nové talenty pre najlepšiu ligu sveta. Čajkovič preto v kabín svojim spoluhráčom dáva trefné rady. „Ak im môžem poradiť, tak by sa hore nemali pozerať vôbec. Dôležité je sústrediť sa iba na hru a ukázať svoje schopnosti. Skauti to všetko vidia a vedia, keď sa pozeráme hore. Nie je to tá najlepšia vec," povedal talentovaný útočník pre hokej.sk.

Mladý útočník si tiež uvedomuje, čím si môže jeho spoluhráči vylepšiť pozíciu pre budúcoročný draft. ,,Každý tím chce víťazov a ak budeme vyhrávať, tak budú draftovať viac slovenských hráčov," myslí si Čajkovič.

Mladý talent bude v budúcej sezóne pokračovať v juniorskom tíme St.John Sea Dogs v QMJHL. Počas predsezónneho kempu Tampy Bay bude mať však možnosť ukázať svoje kvality.