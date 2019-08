Hrozba pretrhnutia priehrady v Anglicku: Situácia je stále nebezpečná, povolali armádu

Do úsilia o stabilizáciu hrádze priehrady neďaleko Manchestru, ktorú poškodili silné dažde, sa v piatok zapojila britská armáda, situácia je však naďalej veľmi nebezpečná a evakuovaní obyvatelia mestečka Whaley Bridge sa zatiaľ nemôžu vrátiť do svojich domovov.

Hladina vodnej nádrže však klesla o pol metra a vojaci s vrtuľníkom hrádzu vystužili stovkami ton piesku a štrku. Evakuovaných ľudí a personál pracujúci na zažehnaní nebezpečenstva v piatok večer navštívil britský premiér Boris Johnson, informovala spravodajská spoločnosť BBC.

Časť hrádze nad Whaley Bridge vybudovanej pred skoro 200 rokmi sa zrútila vo štvrtok v dôsledku niekoľkodňového vytrvalého dažďa. Úplné pretrhnutie by pre obec so 6 500 obyvateľmi znamenalo pohromu a polícia preto ľuďom nariadila, aby svoje domovy opustili. Noc na piatok strávilo u príbuzných či v núdzovom ubytovaní asi 1 500 ľudí. Uzavretých je tiež niekoľko ciest a úsek železnice. Mimoriadny stav by mohol trvať ešte niekoľko dní.

Za použitia desiatich silných čerpadiel sa už hladinu nádrže Toddbrook Reservoir podarilo znížiť o pol metra, avšak na to, aby mohli byť zahájené opravy hrádze, musí klesnúť ešte o niekoľko metrov. Podľa úradov bolo v priehrade pred začatím odčerpávania asi 1,3 milióna ton vody. "Štrukturálna súdržnosť hrádzového múru je naďalej na kritickej úrovni a ak by nevydržala, znamenalo by to stále významné ohrozenie života," povedal večer na tlačovej konferencii dôstojník policajného zboru grófstva Derbyshire Kem Mehmet.

Na pomoc v piatok do Whaley Bridge dorazil armádny vrtuľník typu Chinook, ktorého posádka začala na poškodenú časť hrádze zhadzovať vrecia s pieskom, štrkom a kameňmi. Do večera sa na mieste ocitlo 400 ton tejto zmesi. Situácii pomohla skutočnosť, že prestalo pršať, britská meteorologická služba ale varovala pred návratom búrok v nedeľu popoludní. Britský premiér Johnson večer Whaley Bridge navštívil a podľa serveru Independent hovoril s pracovníkmi, ktorí sa podieľajú na krízovej ​​operácii. Hrádza podľa neho vyzerala "ošemetná, ale stabilne".

Tiež zavítal do susedného Chapel-en-le-Frith medzi evakuovaných obyvateľov. BBC informuje, že nie všetci obyvatelia Whaley Bridge výzvu na opustenie domovov vypočuli. Napríklad Andrew McLackland, ktorý tu žije deväť rokov, reportérovi povedal, že pretrhnutie hrádze neočakáva. "Je to bezdôvodný povyk," uviedol. Hanna Sillitoeová takisto zatiaľ naplánuje svoje bydlisko opustiť. "Niekedy je to jednoducho na osobnom uvážení. Máme tu dobytok a zvieratá, ktoré musíme kŕmiť ... Aktuálne je naše osobné rozhodnutie také, že zostávame," povedala.