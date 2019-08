Žena sa zúfalo snažila oživiť vzťah so svojím ex: Psycho, čo mu celý rok robila!

Matka z Queenslandu bola odsúdená na deväť mesiacov za mrežami za prenasledovanie, zastrašovanie a obťažovanie svojho bývalého priateľa.

Sarah Ann Kiely (38) priznala vinu k nezákonnému prenasledovaniu svojho bývalého partnera. Súd bol informovaný, že Ann Kiely sa týmto spôsobom zúfalo snažila oživiť ich vzťah. Medzi septembrom 2016 a septembrom 2017 preto zavolala bývalému partnerovi presne 4 720-krát. To je v priemere takmer 13 hovorov za deň.

Taktiež bola obvinená z toho, že používala telefón na fotografovanie svojho bývalého priateľa, napádala ho v jeho aute, vyhrážala sa mu a povedala mu, že trpí komplikáciami súvisiacimi s tehotenstvom, len aby si získala jeho pozornosť. „Správanie ženy išlo nad rámec a netýka sa to len posielania správ a volania. Prešlo to do reality. K prvému napadnutiu došlo 17. decembra 2017 a 24. marca bolo poškodené jeho auto. Bolo poškriabané a stierač čelného skla bol odtrhnutý," uviedol štátny prokurátor Ben Jackson.

Obhajca obžalovanej Matt Heelan povedal súdu, že podľa správy psychiatra sa v hlave ženy vytvára alternatívna realita a je ťažké udržať jej emócie pod kontrolou. Ďalej dodal, že Keily je to veľmi ľúto a chcela by vrátiť čas, aby mohla napraviť svoje správanie. Courier Mail píše, že 38-ročná žena podala žiadosť na Queensland Corrective Services s otázkou, či môže mať deväťmesačnú dcéru so sebou vo väzení. Správa psychiatra odhalila, že dieťa by po matke nemuselo zdediť poruchu správania.