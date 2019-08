Cestovanie do bratislavskej Karlovej Vsi je utrpenie: Tri vykoľajené električky za dva dni

Musia sa obrniť trpezlivosťou! Oprava Karloveskej radiály si zrejme vyžiada viac času, ako mnohí počítali.

Problémom sú totiž inžinierske siete, ktorých správcovia zatiaľ nie sú známi. Život v posledných dňoch cestujúcim komplikujú aj nehody. Vo štvrtok sa na Molecovej ulici vykoľajila električka. O deň neskôr sa poškodilo trolejové vedenie a popoludní sa znova vykoľajil spoj.

Hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová informovala, že vykoľajenie električky vo štvrtok spôsobila nesprávna manipulácia vodičky a poškodenie vedenia má na svedomí vodič, ktorý tiež manipuloval nesprávne s električkou. „Dispečing DPB ihneď, ako je možné, nasadzuje pre cestujúcu verejnosť náhradnú autobusovú dopravu tak, aby bol zabezpečený komfortný presun do cieľa ich cesty,“ povedala. Na sociálnej sieti si však vyslúžili kritiku. „Čakanie na X5 cca 15 min. medzitým prišli tri X6, čiže kopec ľudí a X5 prišla tá mini. Cez Karlovu Ves ideme krokom, nedá sa tu dýchať, ako zvieratá," zúrila Zuzana. Iní paradoxne chválili promptný prístup vodičov na mieste. „Najprv nám vodička električky oznámila, že máme prestúpiť na náhradný autobus X5 pri Chatam Sófer. Na zastávke bol aj koordinátor, ktorý nás usmernil na zastávku náhradného spoja,“ povedala Ľubica.

Opravu radiály môže skomplikovať aj to, že po odkopaní koľajového spodku narazili pracovníci na nové inžinierske siete v trati a ich správcovia podľa hovorcu magistrátu Petra Bublu nie sú známi. „,“ informoval s tým, že mestu nové náklady nevzniknú: „Vplyv na cestujúcich to môže mať v prípade, že sa predĺži plánovaný termín ukončenia 1. etapy (27. 9. 2019), keďže o ten čas neskôr by sa spustili električky po obratisko Karlova Ves a pokračovali by sme režimom náhradnej autobusovej dopravy zo zastávky Molecova.“