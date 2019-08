Podvodné praktiky podnikavca v Prešove: Poisťovák prepísal aj muža v base

V schránke nachádzajú nepríjemné prekvapenia. Prešovčanom zo sídliska Stará tehelňa posiela zdravotná poisťovňa Union listy, v ktorých im oznamuje, že ich víta medzi novými poistencami. Najmenej 15 ľudí však o prestup nepožiadalo. Je medzi nimi dokonca aj muž, ktorý 1,5 roka sedí vo väzení.

Jedným z ľudí, ktorí si našli v poštovej schránke uvítací list, bol aj Igor Dužda (51). „Prišiel list s tým, že mi ďakujú za zmenu poisťovne. Prekvapilo ma to, lebo som v Dôvere a prestup som neplánoval,” povedal obyvateľ štvrte Stará tehelňa. Zásielka ho roztrpčila, a tak navštívil pobočku poisťovne, kde mu ukázali zmluvu, ktorú údajne podpísal. „Nebol to môj podpis. Podal som trestné oznámenie na prokuratúre a čaká ma tortúra stornovaní. Z listu vyplýva, že ak to neurobím, automaticky patrím do Unionu,” krútil hlavou Igor.

Zďaleka však nie je sám. Týka sa to dokonca aj človeka, ktorý už 1,5 roka sedí vo väzení. Poštu s oznámením, že prestúpil do Unionu, prevzala jeho exmanželka. „Neviem, ako by mohol prestúpiť. Predpokladám, že v base o to nepožiadal,” bola prekvapená jeho expartnerka Zlata Daňová (62). Nových ľudí prepisuje podľa miestnych jeden podnikavec predovšetkým zo štvrti, kde žijú sociálne slabší občania. „Obrátilo sa na mňa 15 ľudí, ktorí mali prestúpiť, no pritom o to nepožiadali,” uviedol komunitný pracovník Peter Németh. Zainteresované poisťovne sa prípadmi zaoberajú a Union tvrdí, že prechod neakceptovali.

„Prihlášky sme v systéme označili ako chybné, vyradili ich a neakceptovali,“ povedal hovorca Unionu Matej Neumann. „S blížiacim sa termínom ukončenia prepoisťovacieho obdobia (30. septembra) sa objavujú prípady podvodného prepoistenia. Išlo o prepoistenie našich poistencov do inej poisťovne,” uzavrel hovorca Dôvery Branislav Cehlárik. Prípadom sa už zaoberá Okresná prokuratúra.