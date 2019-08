Nečakaný zvrat v prípade nezvestnej matky dvoch detí: Vojtech sa priznal k únosu Andrey!

Po prvý raz sa pozerala do tváre mužom, ktorí podľa obžaloby uniesli jej jedinú dcéru. Matka Andrey Vlčekovej (34) v piatok so slzami v očiach na súde pozorne počúvala ich výpovede.

Jej milovaná dcéra zmizla pred dvomi rokmi a ôsmimi mesiacmi po tom, čo odniesla dieťa do škôlky v Hlohovci. Pred trnavským sudcom sa včera na prekvapenie všetkých jeden z obžalovaných - Vojtech O. priznal, že Andreu uniesol. Ďalší dvaja vinu popierajú.

Vojtech O., Mladen D. a Jozef P. podľa obžaloby uniesli matku dvoch malých detí Andreu Vlčekovú na objednávku jej exmanžela Miroslava, ktorý si už odpykáva 12-ročný trest za jej únos. Vojtechovi O. ako údajnému vykonávateľovi mal za to Vlček ponúknuť 30-tisíc eur, luxusné auto a rodinný dom. Podľa obžaloby mu z dohodnutých peňazí dal Vlček 15-tisíc €, aby z nich vyplatil spolupáchateľov.

Zvyšnú sumu, ako aj auto a dom mal exmanžel nezvestnej doplatiť po spáchaní skutku. Vojtech O. sa včera na pojednávaní priznal, že Andreu uniesol. „Pani svedkyňa, ja sa vám verejne ospravedlňujem napriek tomu, že je to niečo také, čo sa asi nedá ospravedlniť. Môžem vám však sľúbiť, či už vo vnútri, alebo vonku sa dopátram k informáciám, ktoré pomôžu nájsť vašu dcéru,“ povedal Vojtech O., ktorý tieto slová smeroval k Andreinej matke.

Pri únose mu mali pomáhať Mladen D. a Jozef P., ktorí však vinu popierajú. „Z mojej strany je isté, že to nespáchal so mnou a ani s pánom Jozefom P. Spáchal to s inými, ktorí nie sú obvinení a ktorých doteraz kryje,“ vyjadril sa Mladen D.

Stopa sa končí v Maďarsku

Podľa obžaloby sa veci mali stať nasledovne: Vojtech O. celé dva dni sledoval Andreu. V polovici decembra 2016 všetci traja obvinení podľa inštrukcií Miroslava Vlčeka čakali jeho exmanželku ráno pred škôlkou. Jeden z nich jej povedal, aby si sadla do auta. Zatiaľ čo ženu viezli do Veľkých Ripnian (okr. Topoľčany) na vopred dohodnuté miesto, Vlček si sadol do hlohoveckej kaviarne a zabezpečoval si alibi.

V hangári vo Veľkých Ripňanoch ich už Vlček čakal. Exmanželku priviazal o stoličku a pod hrozbou násilia jej dal podpísať nejaké papiere. Viackrát ju udrel do tváre. Zmlátenú Andreu potom jeden z únoscov odviezol do Maďarska. Doteraz však matku dvoch detí polícia nenašla.

Zúfalá Andreina matka na súde s plačom opísala, ako sa jej deti na mamičku neustále pýtajú. „Každý deň na ňu myslíme. Deti už máme súdom zverené do opatery,“ povedala cez slzy nešťastná Andreina mama. V prípade, ak súd trojicu obžalovaných uzná za vinných, hrozí im za obzvlášť závažný zločin pozbavenia osobnej slobody až 8 rokov basy.