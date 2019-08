Futbalisti Trnavy pre úspech spravili všetko: Hráčom nepomohla ani modlitba

Odchod so vztýčenými hlavami! Futbalisti Trnavy a Dunajskej Stredy síce v pohárovej Európe dohrali, ale nemajú sa za čo hanbiť.

Ak by zvládli lepšie prvé zápasy 2. predkola, mohli by sa tešiť na ďalšieho súpera. DAC dokázal vyrovnať dvojgólové manko, ale na viac už nemal.

Spartak má za sebou hektické obdobie. Zmena majiteľa, obnova hráčskeho kádra, nový tréner. Proti Lokomotivu Plovdiv to nebolo na ihrisku vidieť. Víťaz Slovenského pohára hral odvážne, ofenzívne a so srdcom. Počas hodinového oslabenia po vylúčení Záhumenského dokonca dvakrát skóroval. Druhý raz za sebou tak zlikvidoval stratu dvoch gólov v úvodného stretnutia. Tentoraz to na postup nestačilo.

„Zažil som najfrustrujúcejšie víťazstvo v kariére,“ povzdychol si portugalský tréner Ricardo Chéu. Za krátky čas pobláznil kabínu a hráčov správne nabudil. Srdnatý výkon ocenili aj fanúšikovia spontánnym potleskom napriek vyradeniu. V Trnave hovoria o druhom Nestorovi El Maestrovi... „Ľudia môžu byť na nás pyšní. Odohrali sme vynikajúci zápas, hoci dlhý čas len desiati. Takto chceme hrať a strhneme ešte viac fanúšikov. Keď príde tréner súpera do šatne a povie, že sme si nezaslúžili vypadnúť, tak to beriem ako pochvalu.“

Spartak môže mrzieť zlá strelecká efektivita v Plovdive i vylúčenie Záhumenského. „Netreba mu nič vyčítať. Karta ovplyvnila priebeh. Rozhodujúci však bol náš výkon a výsledok vonku. Dobiehať dvakrát dvojgólové manko býva zradné. Veľké mužstvá postupujú vďaka vyrovnaným výkonom. Nám to ešte chýba a doplatili sme na to. Plovdiv bol z nás hotový. To, ako sme hrali o desiatich proti takému silnému tímu a strelili dva góly, som dlhé roky nevidel. Chalani si zaslúžia rešpekt a úctu,“ povedal brankár Dobrivoj Rusov.