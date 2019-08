Surový ukončil bohatú a úspešnú kariéru: Zahrať si po boku Crosbyho bolo skvelé!

Ďalší člen úspešnej zlatej generácie sa pobral do hokejového dôchodku. Trojnásobný slovenský šampión a vicemajster sveta z roku 2012 Tomáš Surový (37) sa rozhodol ukončiť dlhú a úspešnú kariéru.

Pre denník Nový Čas si zaspomínal aj na pôsobenie v slávnom Pittsburgu, kde si zahral s hráčmi ako Žigmund Pálffy (47), Sidney Crosby (31) či Mario Lemieux (53)!

? Rozhodnutie ukončiť hráčsku kariéru bolo spontánne alebo ste v tom mali už dávno jasno?

- Nebolo to náhle, s touto myšlienkou som sa pohrával už po konci sezóny. Mám 37 rokov a myslím si, že to už je vek, kedy môžem odísť do hokejového dôchodku.

? Zavážilo aj to, že končíte ako trojnásobný slovenský majster v rade s Banskou Bystricou a chýbala by vám už v novom ročníku motivácia?

- Poviem to takto, keby som mal 25 rokov, tak nekončím ani po zisku troch titulov. Jednoducho to takto vyšlo, končím po krásnom zlatom hetriku. To, čo sa dosiahlo za posledné sezóny v Banskej Bystrici je skvelé a teší ma, ako rodeného Bystričana, že som v tomto tíme mohol získať takéto úspechy na konci kariéry.

? Keď sa obzriete spätne za kariérou, niečo v nej ľutujete?

- Vždy sa dá dosiahnuť viac, ale aj menej. Ja nemám, čo ľutovať, dostal som sa do NHL, čo bol môj sen, niekoľko rokov som bol súčasťou národného mužstva, zahral som si na troch olympiádach a siedmich majstrovstvách sveta, kde som získal aj striebro. A ako som už spomínal, s rodnou Banskou Bystricou som vybojoval trikrát domáci titul.

? Nemrzí vás, že ste sa dlhšie neudržali v NHL, kde ste odohrali 126 duelov?

- To je dávno, ťažko teraz o tom hovoriť. Možno som mohol byť dlhšie, ale mňa teší, že som si vôbec najlepšiu ligu zahral.

? V Pittsburgu ste mali za spoluhráčov nielen Žiga Pálffyho, ale aj hviezdneho Sidneyho Crosbyho. Ako si na toto obdobie spomínate?

- Žigo Pálffy bol v tom čase už veľká hviezda, Crosby iba vychádzajúci talent svetového hokeja, čo aj neskôr potvrdil a stále potvrdzuje. Zahral som si pár duelov aj s Lemieuxom, bolo to skvelé mať takýchto spoluhráčov. Sú to pekné spomienky, ale teraz mi to ešte nedochádza, možno, keď budem mať 50-ku, tak budem bilancovať. Zatiaľ je ten môj koniec kariéry čerstvý, ešte to tak neprežívam.

? Aj ste ešte v kontakte s Crosbym či s niekým z Pittsburgu?

- Nie, vôbec.

? Už viete, čo budete robiť po konci kariéry?

- Zatiaľ som nad tým neuvažoval, teraz si chcem v prvom rade oddýchnuť a venovať sa rodine. Neskôr sa však určite k hokeju vrátim, ale ešte neviem, v akej podobe.

? Pozícia generálneho manažéra reprezentácie je voľná...

- (smiech) Neriešim teraz nič.

? Čo vravíte na návrat Slovana do extraligy?

- Myslím si, že to lige určite pomôže.

Tomáš Surový

Narodený: 24. septembra 1981, Banská Bystrica

Post: útočník

Kluby: Banská Bystrica, Poprad, Pittsburg, Lulea, Linkoping, Skeleftea, D. Riga, CSKA Moskva, Lev Praha, D. Minsk, Slovan, Banská Bystrica

Top úspechy: striebro z MS (2012), bronz MS 18 (1999), 3-krát majster SR s Banskou Bystricou (2017, 2018, 2019), pôsobenie v NHL (126 zápasov)