Tipsport ligu čakajú po príchode Slovana obrovské zmeny: Nikto nevypadne, o titul zabojuje 12 tímov!

Návrat hokejového Slovana po siedmich rokoch do slovenskej Tipsport Ligy nielenže prinesie oživenie, zvýšenie atraktivity či sledovanosti, ale vedenie súťaže musí zmeniť po roku opäť celý herný systém.

Denník Nový Čas v hokejovom zákulisí zisťoval, ako by mohol vyzerať nový model súťaže pre ročník 2019/2020!

Vedenie najvyššej slovenskej súťaže už vlani menilo model po vstupe dvoch maďarských účastníkov. Teraz sa musí zmeniť úplne, keďže do Tipsport Ligy sa vracia bratislavský Slovan a liga bude mať nepárny počet účastníkov 13. Navyše, po dlhom čase už nebude súčasťou extraligy tím reprezentácie do 20 rokov. „So Slovanom bude v lige 13 mužstiev a hrať by sa malo 4-kolovo každý tím s každým, takže celkovo 48 duelov základnej časti,“ dozvedeli sme sa od nemenovaného funkcionára jedného z extraligových mužstiev. „Malo by to byť nastavené tak, že túto sezónu nevypadne z extraligy žiadny klub a z I. ligy priamo postúpi víťaz, aby mala Tipsport Liga o rok párny počet 14 klubov,“ pokračoval náš zdroj, ktorý prezradil aj to, ako by sa malo hrať play-off. „Ešte to nie je schválené, ale návrh je taký, že priamo do štvrťfinále play-off postúpia po základnej časti najlepšie 4 celky a mužstvá od 5. až po 12. miesto si to formou (5 - 12, 6 - 11, 7 - 10 a 8 - 9) rozdajú o ďalšie štyri fleky medzi osmičku najlepších. Potom sa už bude hrať následne klasické štvrťfinále, semifinále a finále,“ dozvedeli sme sa zo zákulisia. Všetko však ešte v najbližších dňoch musí schváliť Ligová rada súťaže.

Takto má vyzerať nový hrací plán

Základná časť: hrať sa bude 48 kôl, 12 tímov sa navzájom stretne 4-krát

Play-off: priamo do štvrťfinále postúpia prvé 4 mužstvá, kluby od 5. až po 12. miesto si to rozdajú medzi sebou o zvyšné 4 miesta do štvrťfinále play-off

Zostup: žiadny klub nemá túto sezónu vypadnúť