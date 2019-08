Herec Labuda († 73) naposledy vydýchol pred rokom a pol: Rodinu čaká ťažké rozhodnutie

Čo sa s ním stane?! Legendárny herec Marián Labuda († 73) žil vyše 20 rokov so svojou milovanou manželkou Vierkou (73) v dedinke na Záhorí.

V rodinnom domčeku v Borinke, ktorý známy umelec nadovšetko zbožňoval, si ho napokon vlani v januári aj našla smrť. Podľa informácií Nového Času vdova stále nedokáže žiť tam, kde s nezabudnuteľným hercom strávila tie najkrajšie chvíle. Rodina tak rieši rok a pol po smrti umelca, čo s vilkou urobia. Zbavia sa nakoniec zrekonštruovanej nehnuteľnosti plnej krásnych, ale aj smutných spomienok?

Minulý rok v januári otriasla umeleckým svetom správa, že náhle zomrela filmová a divadelná legenda Marián Labuda († 73). Táto strata zasiahla najmä jeho rodinu, manželku Vieru a ich dvoch synov. Sympatický herec, ktorý má na svojom konte nespočetné množstvo postáv, žil dlhé roky vo vilke na Záhorí. Pokoj v spoločnom hniezdočku si so svojou milovanou Vierkou vychutnával plnými dúškami. Napokon tu aj prežil svoje posledné chvíle na tomto svete. V poschodovej nehnuteľnosti zomrel pri svojej životnej láske, ktorá dodnes nesie Mariánov nečakaný odchod veľmi ťažko.

„Zvláda to vďaka tomu, že má nás, že má svoje deti a svoje vnúčatá. S manželkou, synmi a bratom a jeho deťmi sme boli na rodinnej dovolenke, zobrali sme ju so sebou. Všade sme ju ťahali. Aj keď by možno rada ležala v hoteli, všade išla s nami. Nedovolili sme, aby bola osamote,“ prezradil Labudov syn Majo.

Dedičstvo pre manželku

Zrekonštruovaná nehnuteľnosť v Borinke, ku ktorej patrí aj päťárová záhrada, bola do Labudovej smrti centrom stretnutí známeho hereckého klanu. V súčasnosti však nad domom visia otázniky, ako s ňou naložiť v budúcnosti. „Ešte nezasadla rodinná rada. Je to pre nás ešte skoro, od smrti je to rok a pol,“ uviedol Majo, ktorý nevylúčil, že by vilku mohli aj predať. „Uvidíme, čo bude ďalej,“ zahmlieval Labuda mladší, ktorý prezradil, že mama Viera navštevuje sídlo len sporadicky.

„Je to tak na striedačku. Býva aj v meste, aj v dome, chodí hore-dolu. Nerobí jej to veľmi dobre, keď je tam,“ uzavrel. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností na dome už prebehlo dedičské konanie a vilku má vo výlučnom vlastníctve pani Viera. Ak by sa ju rodina po zosnulom umelcovi predsa len rozhodla predať, nebol by to veru lacný špás. „Cenu odhadujem na 290 000 eur,“ povedal nám realitný maklér Andrej Churý.

Odhadovaná cena: 290 000 €