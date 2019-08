Juraj prišiel o živobytie: Plač za usmrtenými svinkami

Usmrcovanie ošípaných na východnom Slovensku pokračuje. Po tom, ako na hranici s Maďarskom v obci Strážne (okr. Trebišov) identifikovali a zniesli zo sveta 4 svine s vírusom afrického moru ošípaných a preventívne 20 ďalších, sa ďalší prípad vyskytol v neďalekom Veľkom Kamenci.

Úrady aj tam nariadili preventívnu likvidáciu zvierat. Invalidný dôchodca a chovateľ Juraj (43) prišiel až o 40 prasiat, z toho boli väčšinou mláďatá. Prezradil, že po piatkovom zásahu veterinárov stratil živobytie.

Vírus bol po prvý raz na Slovensku diagnostikovaný v Strážnom pred týždňom, kde usmrtili štyri ošípané. Veterinárni inšpektori tam neskôr preventívne zlikvidovali všetkých 20 ošípaných. Druhý prípad sa objavil u Ladislava Pálociho (57) vo Veľkom Kamenci, ktorý kúpil prasnicu z Maďarska.

„Určite nebola chorá, keď som ju sem doniesol. Neviem, ako sa k nám mor dostal. Podľa zverolekára za rozšírenie choroby môžu diviaky,” vraví Páloci. Pre zníženie rizika šírenia nákazy museli včera v obci zlikvidovať všetky ošípané, 68 kusov v 12 chovoch. „Riziko rozšírenia nákazy do okolitých obcí je veľmi značné, hlavne pre čulý pohyb ľudí najmä smerom do Maďarska,” prezradil šéf regionálnej veterinárnej správy Stanislav Kovalík.

Prišiel som o tím

Oči pre plač ostali po zásahu veterinárov invalidnému dôchodcovi Jurajovi Kulčárovi (43). Prišiel o 4 dospelé samice a 36 mláďat. „Keď začali usmrcovať tie mladé, musel som odísť, necítil som sa dobre,” priznal so slzami v očiach Juraj, ktorý sa chovu venuje 27 rokov a tvoril väčšiu časť jeho príjmov.

„Som na invalidnom a poberám 200 € mesačne, chovom som si privyrábal. Teraz som zostal zničený fyzicky, psychicky aj finančne. Neboli to obyčajné zvieratá, bol to môj tím, pomohli mi v najhorších časoch. Pre mňa sú tieto škody nevyčísliteľné,” povedal nešťastný muž.

Vzápätí vysvetlil, že jeho dospelé prasnice mohli ešte ďalších 6 rokov vrhnúť 400 mláďat, z toho jedno odchované by vedel predať za vyše 250 €. „Odškodné si máme žiadať od Poľnohospodárskej platobnej agentúry, no predpokladám, že bude minimálne. Mám priestory, vybavenie i krmivo, no bez podpory sa mi chov už nepodarí rozbehnúť,” zúfa nešťastný Juraj. Myslí si, že štát mohol v tejto veci zakročiť už skôr reguláciou diviakov.

Nákaza sa šíri kontaktom

Paulína Kojnok, Štátna veterinárna a potravinová správa SR

- Zdrojom nákazy sú infikované domáce a divožijúce svine. Najčastejší spôsob šírenia nákazy je priamy kontakt s infikovaným biologickým materiálom. Šírenie infekcie aerosólom je málo pravdepodobné. Pokiaľ ide o aktuálnu situáciu na Slovensku, zdroj nákazy nie je dosiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizootologické šetrenie.

