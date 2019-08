Herečka Rysová otvorene o konci kariéry: Na herectvo si už netrúfam

Dala bodku za šesťdesiatimi rokmi práce! Herečka Eva Rysová (86), ktorá patrí k našim najvýraznejším osobnostiam, sa rozhodla dať zbohom bohatej kariére.

Umelkyňa, ktorú v poslednom čase preslávilo najmä markizácke Búrlivé víno, prehovorila o tom, prečo dospela k tomuto zásadnému životnému kroku. Legenda, ktorá stvárnila v divadle, vo filme, v rozprávkach a v televízii desiatky postáv, tiež prezradila, čo jej najviac prirástlo k srdcu a aký má odkaz pre svojich fanúšikov.

Dosiaľ neexistovalo nič, čo by Rysovú odradilo od milovanej práce. Ani pred troma rokmi, keď utrpela vážny úraz hlavy, sa nevedela dočkať, kedy sa vráti pred kamery. Neskôr však čiperná dôchodkyňa priznala, že sa jej točí hlava a má problémy s dýchaním. Herečke, ktorej čoraz viac ubúdali sily, začala robiť spoločnosť opatrovateľka. Pani Eva teraz prijala poslednú ponuku na spoluprácu.

Spevák Miro Jaroš ju obsadil do videoklipu. „Stvárnila som babičku roztomilej dievčinky. Toto bolo pre ňu, myslím, prvé, čo robila. Robila som to ako moje posledné číslo,“ priznala so smiechom Novému Času umelkyňa. „Je to už pre mňa fyzicky aj psychicky namáhavé a už si netrúfam. Mám aj nejakú ponuku, ale už je to nad moje sily,“ zdôvodnila herečka, ktorá stvárnila toľko postáv, že by nimi zaplnila nejednu knihu.

„Je ťažké z toho niečo vybrať, aby sa ostatní neurazili. Naposledy mi prirástla k srdcu babka Roznerová. Ale aj predtým som robila krásne veci, napríklad Kleopatru,“ spomína Rysová, ktorá si v posledných rokoch získala obľubu práve ako Anna Roznerová v seriáli Búrlivé víno.

Nelúči sa

Umelkyňa si momentálne vychutnáva zaslúžený odpočinok. „Chodím na prechádzky, doma cvičím. Večer si zapnem televíziu. Občas zájdem do divadla, závisí to od toho, v akej som forme. Pozývajú ma väčšinou moji žiaci, ktorých som učila,“ dodala niekdajšia pedagogička z Cirkevného konzervatória v Bratislave, kde vyučovala umelecký prednes a javiskovú reč.

Hoci sa rozhodla svoje remeslo zavesiť na klinec, sentimentalitu nepociťuje. „S fanúšikmi sa nelúčim, lebo ešte sa stále reprízujú moje veci. Takže vlastne s nimi ostávam. Dúfam, že ešte dlho,“ uzavrela elegantne veľká pani herečka.

Začínala pred 60 rokmi