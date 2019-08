Beckhamovci sa sťahujú do Ameriky: Byt v Miami za 40 mil. €

Kúpili si nové hniezdočko lásky! Beckhamovci už nebudú žiť len v upršanom Londýne, ale aj v Miami. Kvôli Davidovej (44) novej práci v Amerike si tam s Victoriou (45) kúpili luxusný byt za 40 miliónov eur.

David a Victoria už v Amerike žili. Pár rokov bolo ich domovom Los Angeles. Narodila sa im tam aj dcérka Harper (8). V roku 2013 sa však presťahovali späť do rodnej Británie, kde žijú dodnes. Na Ameriku však nezanevreli a pravidelne sa tam vracali.

Tento rok nebol výnimkou. V júli si Beckhamovci užívali v Miami, pričom ich prichytili pri obhliadke nehnuteľnosti. Začalo sa teda šepkať, že si tam chcú kúpiť byt, čo sa aj potvrdilo. Španielske médiá uviedli, že si pár kúpil v Miami luxusný strešný apartmán za 40 miliónov eur. Nechýbajú im tam bazén, posilňovňa či pristávacia plocha pre vrtuľník. Dôvodom kúpy je Davidova nová práca. Budúci rok by mal do futbalovej ligy nastúpiť jeho tím Inter Miami. Londýn však neopúšťajú úplne a stále by mal byť ich prechodným domovom.

Budova: 62 poschodí

Výška: 215 metrov