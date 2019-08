Moderátorka Didiana prežívala muky: Náhla operácia!

Prežívala muky! Moderátorka Dagmar Dianová (42) alias Didiana sa rozhodla pre radikálny krok. Pod nôž ju dohnal nepríjemný pruh na bruchu, ktorý vznikol už pred dvoma rokmi.

Všetko sa pritom začalo nevinne - cvičením v posilňovni, po ktorom sa zvíjala od bolesti. Pre moderátorku to bol tento rok po operácii očných viečok už druhý zákrok. Ako prezradila Novému Času, tentoraz si vytrpela svoje, najmä keď sa prebrala z narkózy.

Didianu začalo brucho trápiť už dávnejšie. Trénovanie v posilňovni totiž malo nečakaný spád. „Spadla som z fitlopty, predpokladám, že tam som si niečo natiahla. Bolelo ma to, v šatni som si všimla, že nad pupkom mám niečo ako čerešňu. Asi po dvoch rokoch som si ju všimla opäť. Išla som k lekárovi a modlila som sa, aby to nebol pruh, ale bol. Konečne som si to dala opraviť,“ povedala Novému Času Didiana, ktorá sa teší, že už má po zákroku.

„Išla som tam počas leta. Nosím teraz taký sťahovací pás. Nie je mi v ňom úplne príjemne, ale som rada, že to už mám za sebou,“ doplnila moderátorka, ktorej dala najviac zabrať anestézia. „Toto bola prvá narkóza, po ktorej mi bolo naozaj zle. Ale teším sa, že všetci doktori i sestričky boli úžasní. Na pupku mám síce väčšiu jazvu, ale veď nebudem robiť brušnú tanečnicu,“ dodala statočná pacientka, ktorá začiatkom roka podstúpila korekciu očných viečok.

Bude sa len pozerať

Moderátorkinu vytúženú úľavu po operácii sprevádzajú rôzne obmedzenia. Užívanie si letných radovánok tak momentálne nehrozí. „Nemôžem teraz v podstate dva mesiace nič, kým sa nedám nejakým spôsobom dokopy. Hlavne, aby to brucho držalo. Takže pôjdem s partnerom na dovolenku a budem sa naňho pozerať,“ uzavrela Didiana, ktorá tri a pol roka tvorí pár s inštruktorom golfu Pavlom.

Pruh treba operovať hneď

Etela Janeková, internistka

Pruh je rozostúpenie svalov alebo väziva, ktoré ich spája. Ak vznikne na brušnej stene, väčšinou ide o rozostúpenie priamych brušných svalov, kde následne vznikne výduť. Ak sa tam dostanú črevá, môže z toho byť náhla brušná príhoda, čo je vážne.

Vak, ktorý vznikne zo šľachových štruktúr, treba čo najskôr operačne odstrániť, lebo sa doň môže dostať čokoľvek z okolitých tkanív. Pruh nezmizne sám od seba, bez chirurgického zákroku sa nedá vyliečiť. Operácia sa vykonáva laparoskopicky, v celkovej anestézii.