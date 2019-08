Najväčšia hviezda na ME nepocestuje: Sagan uprednostnil pred reprezentáciou iný program

Až 31 cyklistov figuruje v nominácii Slovenska na blížiace sa majstrovstvá Európy v cestnej cyklistike v holandskom Alkmaare (7.- 11. augusta).

Chýba v nej najväčšia hviezda Peter Sagan, ktorý má iný súťažný program. Už túto nedeľu sa sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France zúčastní na exhibičnom podujatí Gran Fondo Océano a Océano v stredoamerickom štáte Panama.

"Oznámili mi to oficiálne až tento utorok, že Peter Sagan nepôjde. Inak máme na šampionáte kompletnú špičku, okrem junioriek a kategórie žien do 23 rokov sme naplno obsadili všetky kategórie," informoval Martin Riška, koordinátor cestnej cyklistiky na Slovenskom zväze cyklistiky.

V elitnej kategórii mužov budú na ME v Holandsku reprezentovať Slovensko dvaja cyklisti tímu WorldTour Bora-Hansgrohe Juraj Sagan a Erik Baška, štvorica z kontinentálnej Dukly Banská Bystrica Ján Andrej Cully, Juraj Bellan, Patrik Tybor, Marek Čanecký ako aj Adrián Babič z Cyklistického tímu FIREFLY. Medzi ženami tvoria osmičku účastníčok zo Slovenska Alžbeta Bačíková, Tatiana Jaseková, Petra Machálková, Tereza Medveďová, Júlia Hrtánková, Mariana Findrová, Andrea Šimora a Lívia Hanesová.

Slováci sa predstavia tradične v pretekoch s hromadným štartom a v individuálnych časovkách. Okrem toho si v kategórii elite traja muži a tri ženy vyskúšajú aj novinku, tzv. miešanú štafetu tímov. Predbežne sú do nej nominovaní Findrová, Hanesová, Šimora, resp. Tybor a Čanecký. "Najskôr odštartujú traja muži a neskôr odovzdajú štafetu trom ženám. Tie prídu v trojici do cieľa. Ráta sa výsledný čas druhej pretekárky z tímu v cieli. Bude to premiéra tejto disciplíny na šampionátoch," ozrejmil Martin Riška.

Podľa Rišku prvá čas slovenskej výpravy, ktorá bude mať celá takmer 50 ľudí, odchádza do Holandska už v nedeľu 4. augusta. Elitní pretekári z tímu Bora-Hansgrohe priletia až v piatok pred nedeľňajšími pretekmi mužov s hromadným štartom. Cyklisti absolvujú 172,6 km rozdelených do jedného veľkého okruhu s dĺžkou 46,16 km a 11 menších okruhov po 11,5 km. "Profil pretekov je relatívne rovinatý a v závere sa zrejme pôjde do šprintu. Máme na to typy jazdcov, ktorí by mohli uspieť, najviac azda Erik Baška či medzi juniormi Pavol Kramarčík," dodal Riška.