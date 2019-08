V Bratislave sa opäť vykoľajila električka: Na tejto trase bude náhradná doprava

Na bratislavskej Molecovej ulici došlo k ďalšiemu vykoľajeniu električky. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti.

Električky X6 premávajú okružnou trasou z Chatam Sófer cez most SNP, Šafárikovo námestie, Námestie SNP, tunel a končia na zástavke Chatam Sófer. Autobusy X5 jazdia momentálne z Dúbravky a Karlovej Vsi až po Most SNP. "Okrem toho budú premávať vložené autobusy v úseku Molecova a Most SNP. Aktuálne zháňame voľné vozidlá," uviedlo DPB.

Dopravný podnik upozorňuje, že prestup medzi električkami X6 a autobusmi X5 je možný na mimoriadnej zastávke Chatam Sófer hneď pred východom z tunela. Problém s električkovou dopravou do Karlovej Vsi bol aj do 12.00 h, dôvodom bolo poškodenie trolejového vedenia a zberača. Vo štvrtok (1. 8.) dopravu od 18.00 do 19.35 h zastavilo tiež vykoľajenie električky na Molecovej.