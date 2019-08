Brutalita na ľade: Hokejový zápas v Číne sa zmenil na hrozný masaker

Bili ich hlava nehlava. Čínski hokejisti z mesta Šen-čen si vyrobili poriadnu hanbu. Počas juniorského zápasu v rámci Čínskych hier surovo napadli hráčov hongkongského tímu.

Porušili pritom snáď všetky nepísané pravidlá hokejových bitiek. Organizátori udelili niekoľkým hráčom suspendáciu. Medzi Čínskou ľudovou republikou a Hongkongom rastie napätie kvôli dlhotrvajúcim demonštráciam a kvôli eskalácii násilia medzi protestujúcimi a policajtmi.

Do konca zápasu zostávala minúta, domáci tím Šen-čun prehrával vysoko 2:11 a tento debakel jeho hráči ťažko niesli. Svojho súpera brutálne napadli a strhla sa hromadná bitka. Nechýbali údery zozadu do hlavy, bušenie do ležiaceho súpera a pästná presilovka dvoch na jedného.