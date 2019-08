Na pohľad jednoduchý príklad z matematiky rozdeľuje ľudí: Ako by ste túto rovnicu vyriešili vy?

Internetom koluje matematická rovnica, ktorá rozdeľuje jej riešiteľov.

Ak matematika nebola vašou silnou stránkou, pri riešení tohto príkladu vás pravdepodobne prepadne neistota.

Nebudete však sami. Zdá sa, že rovnica, ktorá sa stala virálnou, taká jednoduchá nie je, keďže ľudia sa vo výsledku nezhodujú. Jedna skupina trvá na výsledku 16, tá druhá si myslí, že riešením je jednoznačne 1.

Do roztržky o správnom riešení rovnice vstúpil Mark Breen z Americkej matematickej spoločnosti. "Podľa poradia operácií najprv vyriešite všetko, čo je uvedené v zátvorkách. To máte štyri. A keďže má násobenie a delenie rovnakú prioritu, zvolíte operáciu, ktorá sa vyskytuje ako prvá zľava doprava. Potom vydelíte 8 dvomi, čo sa rovná 4. Výsledok je podľa klasického poradia operácií 16. Je to však nejednoznačné vzhľadom na to, ako je tá rovnica postavená. V matematike je veľa nejasností. Podľa presného poradia operácií je správny výsledok 16, no nik by odo mňa zrejme nedostal pravítkom po prstoch, ani keby napísal 1," cituje slová odborníka vt.co.