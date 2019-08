PS chce zaviesť niekoľkomesačné voľno pre zamestnancov: Podnikatelia hovoria o ničivom dopade na firmy

Sabatikal, teda niekoľkomesačné voľno od každodennej práce, by mal zostať dobrovoľný. Jeho zakotvenie do legislatívy ako povinnosť pre všetky firmy by mohlo mať na ne ničivé účinky.

Uviedol to prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) Ján Oravec v reakcii na návrh mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS), podľa ktorého by sa tento nástroj mal zakotviť do legislatívy ako spôsob predchádzania pracovnému vyhoreniu.

Oravec podotkol, že sabatikal už v súčasnosti ponúkajú niektorí zamestnávatelia ako jednu z možností predchádzania vyhoreniu. "Ako dobrovoľný nástroj má zmysel. A v tejto podobe by mal aj zostať," zdôraznil. Snaha legislatívne ho zakotviť ako povinnosť by totiž mohla podľa neho spôsobiť problémy vo vnútornej organizácii firiem, a tiež v spôsobe ich fungovania.

Skonštatoval, že v súčasnosti takzvaní noví politici kritizujú starých politikov a majú ambíciu ich nahradiť. "Týmto návrhom sa však 'noví' politici paradoxne prihlásili k pokračovaniu starej politiky. Tej politiky, ktorá z populistických dôvodov vyvoláva dojem, že zamestnancov treba chrániť pred ich zamestnávateľmi. A politici sa samozvane pasujú do úlohy ochrancov záujmov zamestnancov pred bezcitnými zamestnávateľmi," uviedol Oravec.

Ak chcú "noví" politici robiť skutočne novú politiku, musia najprv podľa neho pochopiť, že by sa nemali zbytočne miešať do vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, pretože tí sa dohodnú aj bez nich. "Noví politici by mali novú politiku založiť na tom, že budú pozorne počúvať hlas firiem a podnikateľov. A ten im unisono hovorí: najviac oceníme a najviac nám pomôže, ak nám dáte svätý pokoj," poznamenal prezident ZPS, podľa ktorého by sa mali sústrediť skôr na fungovanie súdov, polície, nemocníc a škôl.