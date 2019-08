Tóth hosťom internetového rádia: Smutné priznanie o Marianovi Kočnerovi

Ak by ma orgány činné v trestnom konaní obvinili, prišli by o svedka.

Uviedol to v internetovom rádiu InfoVojna bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Reagoval tak na vyhlásenie prokurátora Jána Šantu, ktorý médiám v súvislosti s neúčasťou Tótha na pojednávaní v kauze miliónových zmeniek povedal "zo svedka sa ľahko môže stať obvinený", Tóth mal na súde vypovedať ako svedok, ale nedostavil sa. Podľa Tótha prokurátor v tomto prípade vôbec neuviedol, z akého trestného činu by mal byť obvinený. "To, že som neprišiel na jedno pojednávanie neznamená, že sa dopúšťam trestného činu," povedal s tým, že neprítomnosťou na Slovensku a prerušením komunikácie s orgánmi činnými v trestnom konaní dáva najavo, že "niečo nie je v poriadku". Svoje obavy podľa vlastných slov uviedol v liste, ktorý približne pred mesiacom zaslal generálnemu prokurátorovi, policajnému prezidentovi a riaditeľovi NAKA. "Mám svoju dôstojnosť, svoje ľudské a občianske práva," povedal.



Napriek tomu, že zo Slovenska odišiel už v novembri 2018, Tóth podľa vlastných slov bol odvtedy na Slovensku štyri až päťkrát vypovedať. Výpovede sa pritom týkali viacerých trestných vecí. "Jedenkrát keď som bol na Slovensku vypovedať, v priebehu troch dní som absolvoval 11 výsluchov," zdôraznil. Teraz od kompetentných orgánov žiada, aby pomohli ony jemu, keďže sa obáva o bezpečnosť.



Vo veci vzťahu s obžalovaným Marianom Kočnerom Tóth uviedol, že sa poznali 23 rokov. Marian Kočner zneužil jeho dôveru. "Moja chyba bola, že som neodhadol, že Marian Kočner môže zájsť až tak ďaleko, že niekomu siahne na ľudský život," povedal v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka. Podľa Tótha sledovanie novinárov, ktoré vykonával pre Mariana Kočnera nemá s vraždou nič spoločné. Podľa neho túto aktivitu vykonával v súvislosti so založením portálu Na pranieri. Takisto odmietol medializované informácie, že by sa ako svedok vo veci vraždy prihlásil až po zadržaní podozrivých. Na políciu podľa vlastných slov prišiel v momente, keď získal potrebné informácie. "Ja som nečakal ani sekundu," dodal.

Peter Tóth sa v stredu nedostavil na pojednávanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, kde mal vypovedať ako svedok v kauze údajného falšovania zmeniek v hodnote desiatok miliónov eur.