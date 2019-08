Alex z Česko Slovensko má talent zahviezdil v Amerike: S týmto postavil zo stoličky aj najprísnejšieho porotcu!

Úspechy žne aj po finále šou Česko Slovensko má talent! Cieľavedomý finalista obľúbenej súťaže sa rozhodol uspieť v oveľa väčšej konkurencii.

Čecha menom Alex Dowis (40) pozná väčšina z nás najmä zo šou Česko Slovensko má talent, kde sa v roku 2012 prebojoval až do finále a obsadil druhé miesto! Ako upozornil čitateľ Marek, po tomto úspechu si dal oveľa vyšší cieľ - vyskúšal rovno šou Amerika má talent (America's Got Talent), kde je konkurencia niekoľkonásobne vyššia. Svojím umením však spočiatku neohúril najkritickejšieho porotcu Simona Cowella. "Po svojej prvej audiencii si uchvátil všetkých porotcov, až na Simona," provokovala na začiatku Alexovho druhého a najaktuálnejšieho vystúpenia porotkyňa Gabrielle Union. Tentoraz Simonovi sľúbil, že namiesto maľby orla to bude niečo, čo hneď pochopí.

Divákov aj samotnú porotu zloženú zo Simona Cowella, Julianne Hough, Gabrielle Union, Howieho Mandelu a hosťa Terry Crewsa, prekvapil svetelným predstavením na tému pristátie na Mesiaci. Umenie talentovaného Čecha sa zlepšilo až tak, že postavilo zo stoličky aj samotného Simona! "Dôvodom, prečo som ťa skritizoval prvý raz bolo, že som si vtedy myslel, že ťa to urobí lepším, keď ťa znova uvidíme... A mal som pravdu," dodal s vtipným zaváhaním Simon Cowell. "Žarty bokom, mal som zimomriavky. Ak mám byť úprimný, myslím, že to bolo jedno z najlepších predstavení, ktoré sme dnes videli," dodal na záver.