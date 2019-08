Fanúšikovia sa chytajú za hlavu: Patrasová ukázala fotky z Talianska, toto nemôže myslieť vážne

Česká herečka Dagmar Patrasová (63) zaskočila priaznivcov. Hoci je oficiálne stále vydatá za hudobníka Felixa Slováčka, už dlhší čas tvorí pár s talianskym podnikateľom Vitom.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

V minulosti s ním trávila romantické dovolenky v slnečnej Kalábrii, odkiaľ posielala fotopozdravy na sociálnej sieti. Tie tohtoročné sú však poriadne kuriózne. Patrasová sa totiž snaží navodiť dojem, že je opäť v Taliansku, pričom pridáva popisy ako ,,Taliansko, leto, dovolenka."

Lenže žiadnemu súdnemu človeku neuniklo, že Patrasová svoje fotky do záberov Talianska dostala fotomontážou. Dokonca na jednej fotke ,,pózuje" pred kreslenou scenériou! Ako si ešte k tomu všimol Blesk, do záberu pridala svoju fotku z roku 2017.

Trapas Patrasovej pred oslavou Gottovej 80-ky: Dojemné gesto zďaleka nevyšlo podľa jej plánov

Niektorí priaznivci podvrh na sociálnej sieti neodhalili a popriali herečke peknú dovolenku, iní si neodpustili uštipačné komentáre. ,,Tak tomuto asi nikto neuverí, že to je autentická fotka z Talianska" či ,,To Taliansko sa vedľa vašej krásy stráca," píšu na Instagrame. Nie je to však prvýkrát, čo Patrasová na sociálnej sieti vyrážala dych: