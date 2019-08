Prihlásil sa muž, ktorý zadarmo odstránil čarbanicu z Karlovho mosta: Zarážajúca reakcia pamiatkárov

Česká republika už pozná riešenie hádanky, ktorá české médiá zamestnávala od víkendu, keď zrazu z jedného z pilierov Karlovho mosta záhadne z večera na ráno zmizol veľký a nevkusný nápis.

Ten naň začiatkom prázdnin nasprejovali dvaja nemeckí turisti. Na polícii sa vo štvrtok prihlásil muž, ktorý tento nápis sám od seba na vlastné náklady v noci zo soboty na nedeľu zmazal. Paradoxne nie všetci jeho počin chvália a pamiatkári tvrdia, že túto prácu vykonal neodborne a v škárach medzi jednotlivými pieskovcovými blokmi údajne zostala farba.

Doteraz neznámym dobrovoľníkom je obyvateľ Prahy Miroslav Černý, ktorý sa už niekoľko rokov živí práve čistením objektov od sprejov a farieb. Jeho čin nasledoval po dlhých týždňoch diskusií medzi predstaviteľmi rôznch inštitúcií, ktorí sa sporili o to, ako by bolo najlepšie tento nápis zlikvidovať. Nakoniec minulý piatok pražská Technická správa komunikácií rozhodla, že most vyčistia reštaurátori, ktorým mala práca trvať dva týždne, pričom od Prahy mali za ňu dostať 40-tisíc českých korún (v prepočte približne 1 550 eur).

Černý odviedol túto prácu zadarmo, a navyše, ako hovorí, nepoužil pri tom žiadne chemické prostriedky, iba vodu a paru.