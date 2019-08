Expremiér sa obul do Trubana kvôli drogám, ten reaguje: Čoho sa Fico a Kaliňák v skutočnosti boja

Predseda Smeru-SD Robert Fico a podpredseda strany Robert Kaliňák sa boja, že ich nahradia noví politici. Líder koalície mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko a Spolu Michal Truban to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na ich vyjadrenia.

Tvrdia totiž, že kauza komunikácie Mariana Kočnera s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom a s bývalým novinárom a príslušníkom SIS Petrom Tóthom má zakryť medializované informácie o drogových skúsenostiach Trubana.

"Podľa Fica a Kaliňáka sa všetci spojili: polícia, prokuratúra, súdy, Denník N, Bödör s Marianom K. a určite aj Eset so Sorošom - len aby prekryli môj joint z výšky," uviedol vo štvrtok na sociálnej sieti. V skutočnosti sa však podľa jeho slov v Smere-SD boja, že ich po podobných kauzách vymenia "noví politici".

Truban tvrdí, že správy z komunikácie Mariana Kočnera potvrdzujú, že Bödörov SBS Bonul zarába milióny na štátnych zákazkách od Smeru-SD, ale aj to, že práve nitriansky podnikateľ zabezpečoval lustrácie novinárov pre Mariana Kočnera. Potvrdzuje sa podľa jeho slov aj previazanosť politikov Smeru-SD, oligarchov, mafie a bezpečnostného aparátu štátu.

Predseda Smeru-SD Robert Fico považuje zverejnenie komunikácie Mariana Kočnera s Bödörom a Tóthom za chabý pokus prekryť informácie o Trubanových drogových skúsenostiach. Poukázal na to, že sa to nestalo prvýkrát. Hovorí o tom vo videu na sociálnej sieti. Podľa jeho slov sa ukazuje, že má ďaleko od nového politika. Podobne to vidí aj podpredseda strany Robert Kaliňák. Ten prepojenia Smeru-SD s Marianom Kočnerom odmietol a článok Denníka N označil za nezmysel.

Podľa medializovaných informácií mal Marian Kočner komunikovať s Bödörom o SIS, polícii, ale aj prokuratúre a prideľovaní konkrétnych prípadov konkrétnym prokurátorom. Bödör mal pre neho zabezpečovať lustrácie novinárov. Marian Kočner je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Podľa zverejnenej komunikácie mal Marian Kočner v októbri 2017 poslať Tóthovi správy s osobnými údajmi zavraždeného novinára.

Bugár: Komunikácia medzi Kočnerom a Bödörom je vážne čítanie

Marian Kočner mal mať ambície aj v politike. Denník N informoval o tom, že mal záujem konať v prospech strany Smer-SD a po vražde Kuciaka mal o budúcnosť strany obavy. Denník sa opiera o zápis policajta, ktorý analyzoval prepis komunikácie medzi Bödörom a Marianom Kočnerom. Informuje tiež o tom, že Marian Kočner mal záujem o trestné stíhanie a diskreditáciu advokáta Daniela Lipšica, poslancov Národnej rady SR Igora Matoviča (OĽaNO) a Borisa Kollára (Sme rodina), a exprezidenta Andreja Kisku. Mal mať aj vlastné politické ambície so stranou Cieľ.

Časť tejto komunikácie predložil senátu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta vo veci údajného falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti. V kauze sú obžalovaní Marian Kočner a niekdajší riaditeľ televízie Pavol Rusko.