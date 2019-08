Nový návrh SNS v parlamente: Rekreačný poukaz aj pre malé firmy?

Pracujete v malej firme? V budúcnosti by ste aj vy mohli využiť príspevok zamestnávateľa na rekreáciu.

SNS navrhuje vypustiť zo Zákonníka práce vetu, ktorá nárok na tento benefit podmieňuje počtom zamestnancov vyšším ako 49. To by znamenalo, že tzv. rekreačné poukazy by mohli dostať všetci zamestnaní ľudia. Čo si to vyžaduje? SNS chce, aby nárok na rekreačné poukazy mali zamestnanci všetkých firiem.

Návrh zákona, ktorý poslanci predložili, by mal byť účinný až od januára 2021. Pripúšťajú však, že sú pripravení zmeniť ho tak, aby platil už od januára 2020. „Zavedenie rekreačných poukazov bolo veľmi úspešné. Pochvaľujú si ho najmä zamestnanci, znamená podporu cestovného ruchu na celom Slovensku,“ tvrdí predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák.

Hrozí prepúšťanie?

Zamestnávatelia odmietajú ďalšie zvyšovanie mzdových nákladov. Pripomínajú, že len v predchádzajúcom a tomto roku museli strpieť razantné zvyšovanie minimálnej mzdy a príplatkov za prácu v noci a cez víkend. „Aj v kontexte mnohých ďalších nedávno prijatých opatrení, ktoré rapídne zvýšili náklady zamestnávateľov, môžu rekreačné poukazy mnohé firmy zlikvidovať. V hre sú pracovné miesta Slovákov, nie výška ziskov súkromných spoločností,“ povedala hovorkyňa Asociácie priemyselných zväzov Silvia Šeptáková.

Zamestnávatelia by privítali, keby rekreačné poukazy boli dobrovoľné. Zamestnanci by si mohli vybrať, či chcú príspevok alebo vyššiu sumu na výplatnej páske. Niektorí by určite uprednostnili to druhé. „Už dnes sú informácie, že zamestnávatelia pri uplatnení rekreačných poukazov znižujú alebo úplne rušia prémie, prípadne iné benefity,“ dodáva výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska Peter Serina.