Tri deti zažili vo výťahu horor: Malý chlapček sa takmer obesil

Takýto horor by nemal nikto zažiť, a už vôbec nie deti. Traja súrodenci sa išli hrať do záhrady. Malý chlapček mal šnúru okolo krku a keď nastúpili do výťahu a ten sa pohol, chlapčeka vytiahlo za krk ku stropu. Jeho staršej sestre sa našťastie podarilo výťah zastaviť a vyslobodiť ho. Údajne neutrpel žiadne vážne zranenia. Incident sa odohral v Istanbule.