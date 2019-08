Celebritný baby boom! Bábätka sa mali dočkať už aj Maštalír s manželkou: Utajený pôrod?!

Známy herec Tomáš Maštalír (41) hviezdiaci na doskách, ktoré znamenajú svet, sa mal stať otcom.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Pred pár dňami mala jeho manželka Kristína (35) porodiť dcérku. Dvojica sa zosobášila po krátkej známosti vlani v lete v úplnej tajnosti a zdá sa, že nielen manželský zväzok, ale i narodenie prvého dieťatka si úzkostlivo prominentní manželia strážia. Už pred pár dňami prišiel do redakcie Nového Času tip, že herec Tomáš Maštalír sa mal stať otcom. „Maštalírova manželka porodila 24. júla 2019 dcérku Emmu,“ uviedol zdroj. O populárnom hercovi je však veľmi dobre známe, že súkromie si úzkostlivo stráži a drží bobríka mlčanlivosti.

Na otázky ohľadom pôrodu svojej manželky Kristíny neodpovedal a dokonca ani jeho hereckí kolegovia netušia, že by z manželov Maštalírovcov už boli šťastní rodičia. Podľa týždenníka Šarm je to však skutočne pravda. Novopečená trojčlenná rodinka by mala byť už aj doma v rodinnom kruhu a svoj batôžtek šťastia si majú vychutnávať plnými dúškami. Maštalír opakovane na otázky Nového Času nereagoval.