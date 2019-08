Dielo na psom chlpe voľným okom neuvidíte: Najmenšia rytina na svete

Toto umelecké dielo možno obdivovať iba pod mikroskopom. Vytvoril ho britský miniaturista Graham Short (73) a vsadil ho do dutiny v psom chlpe.

Graham Short tvrdí, že ide o najmenšie dielo na svete. Nenašiel totiž nikde zmienku o tom, že by niekto spravil menšiu rytinu. Tá Grahamova je na disku z 22-karátového zlata, ktorý je vsadený do chlpa pastierskeho psa s hrúbkou 0,1 mm. Pri jeho tvorbe používal tenké ihly na rytie a mikroskop so 400-násobným zväčšením. Na rytine pracoval tri týždne a dokopy strávil prácou 75 hodín.

Vyžadovalo si to naozaj špeciálny prístup. Graham bral lieky na spomalenie srdcového tepu tak, aby mal len 25 úderov za minútu (normálna hodnota je 72).Cena výsledného dielka sa odhaduje na 40 000 eur. V tejto sume nie je zarátaný mikroskop na jeho prezeranie.

Dielo v číslach

Priemer chlpa: 0,1 mm

Celková doba práce: 75 hodín

Cena: 40 000 eur

Pomer: 330 : 1