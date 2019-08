Americké médiá sa odvolávajú na tajné služby: Syn Usámu bin Ládina je mŕtvy

Syn Usámu bin Ládina je mŕtvy. Tvrdia to americké médiá s odvolaním sa na zdroje z tajných služieb. Pentagón to však nijaki nekomentuje.WASHINGTON - Syn Usámu bin Ládina je mŕtvy. Tvrdia to americké médiá s odvolaním sa na zdroje z tajných služieb. Pentagón to však nijako nekomentuje.

Presný čas ani miesto jeho smrti nie sú známe. Zdroje, ktoré citujú médiá, iba hovoria, že sa tak stalo pri vojenskej operácii, na ktorej sa podieľali USA. Bola na neho vypísaná odmena milión dolárov (910-tisíc eur), ktorú naposledy aktualizovali vo februári. Otvoriť galériu Bola na neho vypísaná odmena. Zdroj: getty images, Hamza bin Ládin bol pritom viac utajený ako jeho otec. Vychovávali ho, aby po Usámovi bin Ládinovi prevzal vedenie teroristickej organizácie al-Káida. Keď došlo k útokom na USA 11. septembra 2001, bol ešte dieťa. Podľa legendy, ktorú o ňom al-Káida šírila, však už vtedy stál po otcovom boku. Po smrti otca velenie aj prevzal a zverejňoval nahrávky s výzvami k útokom na Američanov. Spravodajské služby však ani presne nevedeli, koľko mal rokov. Odhadovalo sa, že 30. Takisto nevedeli, v ktorej krajine sa v poslednom období nachádzal. Spomínal sa Irán, ale aj Pakistan, Afganistan či Sýria. Al-Káida sa k smrti Hamzu bin Ládina zatiaľ tiež nevyjadrila. Otvoriť galériu Hamza ako dieťa Zdroj: northfoto