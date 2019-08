Speváčka Švidraňová po rozchode s Talianom Francescom: Musím pracovať, materská nestačí!

Všetko ostalo na jej pleciach! Speváčka Barbora Švidraňová (31) minulý mesiac priznala rozchod s Talianom Francescom Mendoliom (39), s ktorým má synčeka Gabriela (15 mes.).

Na umelkyni ostala nielen samotná výchova malého drobca, ale aj všetky finančné záležitosti s tým spojené. Ako známa ryšavka priznala, musí si opäť vyhrnúť rukávy a vrátiť sa do práce. Hudobník, ktorý cestuje po celom svete si tak zjavne neláme hlavu s tým, či je plná chladnička a aké papučky treba malému kúpiť.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Barbora Švidraňová mala s otcom malého Gabriela vzťah na diaľku už od samého prvopočiatku ich romániku a po dvoch rokoch kočovného života si povedali zbohom. Mladá mamička, ktorá porodila minulý rok v máji, sa už musí opäť vrátiť do pracovného kolotoča. „Chcem robiť, lebo, samozrejme, niekto ho musí uživiť. A nemôžem si dovoliť dlho byť na materskej, lebo tá naša umelecká materská nie je bohviečo, takže som si povedala, že idem do toho už,“ prezradila v Rádiu Expres speváčka, ktorá dodala, že synčekovi je vo výchove mamou aj otcom zároveň.

Všetko nasvedčuje tomu, že Gabrielov otec, ktorý žije v Londýne a naplno sa venuje hudbe, do rodinnej pokladnice eurá nesype. „To je naša súkromná vec. On si nepraje, aby som také veci riešila verejne. Áno, vyslovene je to na mne istým spôsobom, ale nehrotila by som to. Pracujem, lebo už potrebujem pracovať,“ povedala Novému Času Barbora, keď reagovala na otázku, či teda Francesco vôbec finančne neprispieva.

Vracia sa na javisko

Isté však je, že Švidraňová sa musí poriadne obracať. Nakrútila komediálny seriál pre Jojku, začína koncertovať. „Mali sme zopár vystúpení s Milom Kráľom, začíname koncertovať s mojou kapelou a bratom Šimonom. Čakáme na zimnú sezónu, keď to vypukne, čo sa týka eventov a vianočných večierkov. Takže už sa pomaly pripravujem naspäť na javisko,“ dodala speváčka a herečka, ktorej s milovaným synčekom všemožne pomáhajú rodičia a brat v rodnej Žiline. Rozhodne si však nemôže dovoliť zostať s pätnásťmesačným drobcom doma a naplno sa mu venovať. „Budem dúfať, že bude myslieť aj na túto povinnosť,“ vyjadrila sa pre Nový Čas Nedeľa krátko po rozchode k otázke, či jej Francesco finančne pomôže.