Fico o zverejnenej komunikácii Kočnera: Chabý pokus prekryť Trubanove drogy

Predseda Smeru-SD Robert Fico považuje zverejnenie komunikácie Mariana Kočnera s podnikateľom Norbertom Bödörom a s bývalým novinárom a príslušníkom SIS Petrom Tóthom za chabý pokus prekryť informácie o drogových skúsenostiach šéfa Progresívneho Slovenska Michala Trubana.

Fico o tom hovorí vo videu zverejnenom na sociálnej sieti. "Musím tento pokus oligarchov, mocichtivých pánov a nešťastnej redakcie Denníka N označiť za veľmi chabý pokus prekryť to, čo nastváral pán Truban. Ukazuje sa, že tento líder má ďaleko od nového politika," vyhlásil Fico.

Poukázal na to, že sa to nestalo prvýkrát. Fico spomína kauzu jeho telefonátu s Antoninom Vadalom, ktorý podľa neho nikdy nebol. Médiá kauzu otvorili podľa Fica v snahe prekryť daňovú kauzu vtedajšieho prezidenta Andreja Kisku. "Ten telefonát nikdy nebol, ale účel svätí prostriedky," podotkol.

Kaliňák odmieta prepojenia

Podpredseda Smeru-SD Robert Kaliňák odmieta prepojenia medzi Smerom-SD a podnikateľom Marianom Kočnerom, ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Ak by ovládal políciu, nemohol byť podľa jeho slov obviňovaný z viacerých káuz ešte pred vraždou novinára a za bývalého vedenia polície. "Ani nevieme, s kým si vlastne esemeskoval. To nie je štátom monitorované odpočúvanie, ktoré bolo zákonom schválené, v ktorom viete identifikovať, kto je kto," skonštatoval Kaliňák. Faktom podľa neho ostáva, že ani on, ani nikto iný zo Smeru-SD tam jasné prepojenie nemá.

Článok Denníka N o komunikácii podnikateľa označil za nezmysel. Považuje za signifikantné, že keď sa v radoch opozície prevalí problém, objaví sa snaha zakryť ich kauzy inými. Poukázal na skúsenosti lídra koalície Progresívne Slovensko a Spolu Michala Trubana s užívaním drog. Zdôraznil, že obvinenia voči Marianovi K. padli už v auguste 2017, za bývalého vedenia polície. "Samotný Denník N informoval ešte v lete 2017, to znamená pred dvoma rokmi, dávno pred vraždou, o tom, že Marian K. je obvinený v ďalších kauzách, ďalšie sa vyšetrujú. Ten istý denník teraz píše, že o rok neskôr riadil celú políciu," poznamenal.

Kontroverzná komunikácia

Podľa medializovaných informácií mal Marian Kočner komunikovať s Bödörom o SIS, polícii, ale aj prokuratúre a prideľovaní konkrétnych prípadov konkrétnym prokurátorom. Bödör mal pre neho zabezpečovať lustrácie novinárov. Marian Kočner je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Podľa zverejnenej komunikácie mal Marian Kočner v októbri 2017 poslať Tóthovi správy s osobnými údajmi zavraždeného novinára.

Marian Kočner mal mať ambície aj v politike. Denník N informoval o tom, že mal záujem konať v prospech strany Smer-SD a po vražde Kuciaka mal o budúcnosť strany obavy. Denník sa opiera o zápis policajta, ktorý analyzoval prepis komunikácie medzi Bödörom a Marianom Kočnerom. Informuje tiež o tom, že Marian Kočner mal záujem o trestné stíhanie a diskreditáciu advokáta Daniela Lipšica, poslancov Národnej rady SR Igora Matoviča (OĽaNO) a Borisa Kollára (Sme rodina) a exprezidenta Andreja Kisku. Mal mať aj vlastné politické ambície so stranou Cieľ. Časť tejto komunikácie predložil senátu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta vo veci údajného falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti. V kauze sú obžalovaní Marian K. a niekdajší riaditeľ televízie Pavol R.