V Bratislave spustili zdieľanie kolobežiek: Prešlo pár dní a ľudia ukradli polovicu z nich!

Požičiavanie si e-kolobežiek funguje v Bratislave len pár dní, už sa našli špecialisti, ktorí si nástroje prisvojili.

Po úspechu bikesharingu v hlavnom meste, ľudia už niekoľko dní môžu jazdiť aj na zdieľaných kolobežkách, s ktorými prišla firma Mint. Len pred pár dňami Nový Čas oskúšal jazdu na nich, teraz prišla firma so šokujúcou správou.

Do mesta umiestnili 50 e-kolobežiek, firma registruje už 25 prípadov odcudzení. "Už 5 zlodejov sedí za mrežami z 25 prípadov krádeží. Verte nám, neoplatí sa vám to! Mimochodom, nechýba nám ani jedna," vyjadrila sa firma na svojej facebookovej stránke.

Zlodeji sa pokúšali odcudziť kolobežky, no to netušili, že tie sú vybavené špeciálnym bezpečnostným systémom. "Vďaka systému vieme presne v čase určiť, kde sa naše kolobežky nachádzajú. Dokonca aj to, či je kolobežka zaparkovaná, spadnutá, opretá o niečo a pod." doplnila firma.

Slušní ľudia sú v totálnom šoku a frustrovaní. Do mesta niekto príde s dobrým nápadom a projektom a stále sa nájdu ľudia, ktorí majú potrebu všetko naokolo seba ničiť. "A vás, všetkých ostatných by sme chceli poprosiť o spolupatričnosť. V prípade, ak vidíte spadnutú kolobežku, postavte ju, ak vidíte že sa niekto snaží kolobežku ukradnúť, nahláste to na čísle 158," uzavrel tím Mint.