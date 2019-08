Záhadné slová známeho filmového režiséra: Koniec kariéry po najnovšom hite?

Najnovší film Quentina Tarantina “Vtedy v Hollywoode” je len pár dní po premiére silným uchádzačom o Oskary.

Vyzerá to ale tak, že sa stane režisérov predposledný.

Meno Quentin Tarantino sa mnohým spája s filmami plnými násilia, zločinu a krvavých scén, ktoré obmedzujú prístupnosť mladšiemu publiku. V súčasnosti je jeho meno ospevované v súvislosti s najnovším projektom “Vtedy v Hollywoode” (Once Upon a Time in Hollywood”), v ktorom vystupujú herci ako Brad Pitt, Leonardo DiCaprio a Margot Robbie.

Režisér opísal film ako „príbeh, ktorý sa odohráva v Los Angeles v roku 1969 počas vrcholu hipsterského Hollywoodu. Dve hlavné postavy sú Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), bývalá hviezda westernovej televíznej relácie a jeho dlhodobý kaskadér Cliff Booth (Brad Pitt). Obaja majú problém presadiť sa v Hollywoode, ktorý nespoznávajú. Ešteže má Rick veľmi slávnu susedku... Sharon Tate.“

Spolupráca týchto hviezd zaručila, že už prvý víkend premietania v Kanade a Amerike tržby dosiahli 41 miliónov dolárov, informuje CNN. Film sa stáva finančne najúspešnejším projektom režiséra, ktorý v minulosti naznačil, že chce natočiť len 10 filmov. „V podstate ide o to, že nič netrvá večne. Filmy robím určitým spôsobom už nejaký ten čas. Postavil som si okolo toho celý svoj život. Neoženil som sa skôr, nemal som deti,“ povedal pre TIME.

„Vtedy v Hollywoode“ je režisérov deviaty film a zrejme naozaj predposledný: „Vyzerá to tak, že to celé končí. Chcem mať možnosť robiť aj iné veci a nežiť na pokraji, ako som musel posledných 28 rokov. Ani sa za to nehanbím.“