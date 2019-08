Európu zahalil rádioaktívny mrak, vedci sú si istí: Môže za to únik v ruskej továrni!

V roku 2017 Európu zahalil záhadný rádioaktívny mrak, ku ktorého pôvodu sa nikto nehlásil.

Prvé merania naznačili, že k úniku rádioaktívnych prvkov došlo v Rusku. Lenže Moskva sa chová v zakrývaní svojich nezdarov a zlyhaní ešte horšie ako v čase Sovietskeho zväzu a v prípade výbuchu v Černobyle. Takže akúkoľvek súvislosť s Ruskom odmietla. Vedci z Hannoveru ale novými meraniami a analýzou nezvratne dokázali, že k úniku rádioaktívnych prvkov došlo v Rusku a pochádzajú z paliva jadrovej elektrárne.

Kremeľ oficiálne vtedy vyhlásil, že rádioaktívny mrak bol výsledkom horenia satelitu v atmosfére a vzácneho meteorologického javu. Doktor Georg Steinhauser z Hannoverskej univerzity však úplne vylúčil vysvetlenie Moskvy. Podľa neho išlo nespochybniteľne o nehodu v továrni na spracovanie jadrového odpadu. "Zmerali sme rádioaktívne ruténium-106. Meranie naznačujú, že došlo k najväčšiemu mimoriadnemu úniku rádioaktivity z civilného zariadenia na prepracovanie jadrového paliva," tvrdí doktor Steinhauser.

Ruténium-106 je vzácny izotop, ktorý bol v takej miere zaznamenaný naposledy v roku 1986 po výbuchu Černobyľskej jadrovej elektrárni. Našťastie koncentrácie prvku boli v roku 2017 také nízke, že nedošlo k ohrozeniu zdravia a života európskej verejnosti. Podľa Steinhausera mapovanie počasia a putovanie ruténia v roku 2017 vedie až na juh Uralu do Čeljabinskej oblasti ku kombinátu pre spracovanie jadrového odpadu Majak.

"Musela byť okolo tejto továrne ďaleko viditeľná rádioaktívny aura... Nie je pochýb o tom, odkiaľ to pochádza. Rusi by mohli a mali byť úprimnejší. Nie preto, že by sme ich chceli obviňovať, ukazovať na nich a uťahovať si z nich, ale pretože sa z toho úniku môžeme všetci poučiť," uviedol ďalej Steinhauser. Rusko tvrdenie doktora Steinhausera odmietlo.