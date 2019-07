Woodstock 50 sa podľa magazínu Variety neuskutoční: Hudobníci odvolávajú svoju účasť

Plány na pripomienku 50. výročie legendárneho amerického hudobného festivalu Woodstock boli definitívne odložené.

S odvolaním sa na svoje zdroje o tom dnes informoval magazín Variety. Usporiadatelia zrušenie ešte formálne nepotvrdili, ale rad hudobníkov už skôr svoju účasť odvolalo, naposledy tak v utorok urobila Miley Cyrusová. Organizáciu trojdňového festivalu nazvaného Woodstock 50, ktorý sa mal konať od 16. do 18. augusta, sprevádzali od prvej chvíle ťažkosti.

Organizátori chceli najskôr koncerty usporiadať v areáli závodiska Watkins Glen v americkom štáte New York, kvôli problémom s povoleniami bolo vybraných náhradné dejisko Merriweather Post Pavilion v štáte Maryland. Ale ani tu sa nakoniec pripomienka Woodstocku neuskutoční. Ak by sa predsa len nejaký pripomienkovom koncert v Merriweather Post Pavilion konal, musel by byť jednodňový, lebo v sobotu 17. augusta tu vystúpia organizuje vlastné vystúpenie skupina The Smashing Pumpkins. Na novodobom Woodstocku mali vystúpiť súčasnej hudobnej hviezdy, ako sú rapper Jay-Z, speváčka Miley Cyrusová alebo rocková kapela The Killers, ale aj účastníci konania vo veci Woodstocku John Fogerty, kapela Canned Heat či Carlos Santana. Hudobníci ale postupne svoju účasť odvolávali.

Woodstock v roku 1969 sa uskutočnil len približne 240 kilometrov odtiaľ, na pozemku farmy v Bethel. Vtedy sa od 15. do 18. augusta 1969 na "troch dňoch mieru a hudby" predstavili pred zhruba 400.000 ľuďmi osobnosti a kapely ako Jimi Hendrix, Janis Joplinová alebo The Who. Akcia sa stala symbolom alternatívnej kultúry a odporu proti vojne, vtedy konkrétne vo Vietname, a je považovaná za jednu z najvýznamnejších udalostí v dejinách populárnej hudby.