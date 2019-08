Žena si myslela, že ju oči svrbia kvôli alergii: Šokujúca diagnóza

Svrbiace alebo podráždené oči sú veľmi často prejavom sezónnych alergií. Ani Gurcharan Kaur (30) z Londýna si preto o svojich symptómoch nemyslela nič viac.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako napísal portál FoxNews, prejavy jej choroby sa dostali do takého štádia, že mala problémy s klipkaním, a tiež si všimla, že jej jedno oko opuchlo. Pri nasledujúcej návšteve doktora sa však dozvedela, že má nádor v strede mozgu.

"Myslela som si, že sa u mňa rozvíja len senná nádcha," vysvetlila Gurcharan. "Ráno ma v oku vždy pichalo, ale keď som si vzala antihistaminiká, prešlo to," povedala. Tvrdí, že ak by náhodou nekráčala okolo očnej ordinácie, keď čakala, kým sa jej sestra vráti z pohovoru, nie je si istá, či by si príznaky vôbec nechala skontrolovať. "Nemyslela som si, že je so mnou niečo vážne zle," podotkla Gurcharan. "Bola iba náhoda, že som prešla okolo ordinácie." Oftalmológ jej odporučil ísť na CT sken, ktorý absolvovala v miestnej nemocnici.

Ten lekárom ukázal abnormálnu tekutinu na mozgu a malú koloidnú cystu za jej ľavým okom. Koloidná cysta je pomaly rastúci nádor, ktorý sa typicky nachádza blízko stredu mozgu. Pacienti sa najčastejšie sťažujú na bolesti hlavy, no môžu mať aj iné príznaky. Pre Gurcharan to znamenalo dvojhodinovú operáciu, počas ktorej jej odstránili cystu, a dva mesiace liečby antiepileptickými liekmi. "Bála som sa o svoj život. Chcem len, aby ľudia prestali ignorovať symptómy, ak nejaké majú, a išli sa dať vyšetriť," dodala.