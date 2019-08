Svadobná cesta v Chorvátsku sa zmenila na nočnú moru: Žena už svojho manžela nikdy neuvidí

Tommy 'Spike' McCormack z írskeho Leitrimu nečakane odpadol počas vlastnej svadobnej cesty v Splite.

Jeho smrť bola náhla a rozpútala obrovský smútok v kruhu jeho priateľov a rodiny. Manželka Karen Guthrie na Facebooku zdieľala Tommyho fotografiu s popisom, že by situáciu zľahčila, ak by povedala, že je v šoku. "Bol moja spriaznená duša. Môj najlepší priateľ. Môj manžel. Slová nedokážu opísať, koľko lásky k nemu cítim, a viem, že toľko cítil aj on ku mne," spovedala sa Karen.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"Som zničená. Na tomto ostrove v strede Chorvátska som už síce sama, no aj tak cítim lásku od každého, kto Tommyho mal rád," pokračovala. "Ďakujem za všetky vaše správy. Viem, že sa vám ťažko hľadajú slová, no už len to, že ste myšlienkami so mnou a jeho rodinou, je postačujúce," napísala Karen. "Chcem už len ísť domov a byť s mojou rodinou a priateľmi," dodala. Ma prepravu Tommyho pozostatkov bolo cez stránku GoFundMe vyzbieraných už viac ako 60 000 eur.