Mamičke v 6. mesiaci praskla voda, bábätko muselo von: Na svet prišiel chlapček veľký ako DLAŇ!

Ellonn Smartt (25) z Iowy praska voda v 23. týždni tehotenstva.

Podľa informácií portálu People sa vtedy Ellonn snažila ostať čo najviac pokojná, aby svojho chlapčeka zachránila. "Vedela som, že dieťatko by moju paniku zachytilo a bolo by vystresované," vysvetlila. "To som nemohla dopustiť."

V nemocnici jej lekári vysvetlili vážnosť situácie. "Lámalo mi to srdce," priznala Ellonn. "Povedali mi, že musím do dvoch dní porodiť a že je veľká šanca, že to môj chlapček neprežije," povedala. Ellonnina rodina, ktorej súčasťou je aj 3-ročný syn Elijah, ju počas celej cesty do nemocnice upokojovala. "Mamka, všetko bude v poriadku," vravel jej Elijah. "Mám dojem, že deti tieto situácie veľmi nevnímajú a nerozumejú, o čo ide, no Elijah to vedel," povedala Ellonn.

Napriek všetkým neznámym, ktoré pred Ellonn stáli, sa 11. júla narodil Jaden Wesley Morrow a vážil iba 360 gramov. Ellonnin priateľ Jordan Morrow bol počas celého pôrodu pri nej. Maličký Jaden je od narodenia umiestnený v inkubátore, preto si ho rodičia zatiaľ nemohli podržať. Každý deň však za ním chodievajú a vravia mu, ako veľmi sú na neho hrdí. "Je to náš malý zázrak," povedala Ellonn. Pre mladú rodinu je na stránke GoFundMe založená zbierka, ktorá dosiahla už okolo 5 000 dolárov.