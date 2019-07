Richard Sulík prehovoril o Kočnerovi i Zsuzsovej: Neobávam sa ničoho, poviem všetko!

Predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík považuje za správne, že sa obnovilo vyšetrovanie údajného kupovania poslancov pri voľbe generálneho prokurátora.

Informuje o tom spravodajský portál TV JOJ noviny.sk. So Sulíkom sa už spojil vyšetrovateľ, ktorý ho kontaktoval na dovolenke. „Dohodol som sa s ním, že po dovolenke pôjdem vypovedať. Moja dovolenka skončila a čakám, keď sa mi znova ozve a dohodnem si s ním termín a budem vypovedať," uviedol predseda SaS a zdôraznil, že kupovať poslancov je priamy útok na naše demokratické zriadenie.

Sulík priblížil, že povie všetko, čo bude vedieť. „Ja sa neobávam ničoho. Pán Kočner si dal záležať, aby všetky pikantnosti zverejnil. To sa aj stalo, ja to už mám za sebou. Pani Zsuzsovú nepoznám, v živote som sa s ňou nerozprával, nikdy som si s ňou nepísal. Ani s pánom Bašternákom, ani žiadnymi inými basistami, ja som v tomto úplne čistý. Spravil som chybu, že som lozil tam, kam som loziť nemal," odpovedal Sulík na otázku, či sa nebojí, že sa v dôkazoch objaví ešte niečo, na čo si nepamätá.

Predseda SaS sa v inkriminovanom čase stretol s Marianom Kočnerom. Hovorili spolu aj o voľbe generálneho prokurátora. Sulík stretnutie označil za začiatočnícku chybu. „On mi rozprával rôzne veci. Už vtedy som tomu príliš neveril. To bolo to stretnutie, kde si ma nahral a ja som k nemu aj prestal chodiť a tu ma doslova vylákal, že mi prezradí, kto sú zradcovia. Rozprával mi úplne hlúposti. Keď som niektoré mená potom povedal Ivete Radičovej, tak ma odzbrojila neviem akým argumentom. Je to deväť rokov dozadu, ale nedávam tomu, čo on mi povedal, príliš veľký význam," vysvetlil Sulík.

Konkrétne sumy, za ktoré sa mali kupovať poslanci, nepozná. Kým predseda SaS hovorí, že bývalú premiérku Ivetu Radičovú informoval o menách, ktoré mu prezradil Marian Kočner, Radičová tvrdí opak. „Pán Sulík ma navštívil na úrade vlády ex post, keď už bolo po stretnutiach s pánom Kočnerom a neinformoval ma o obsahu týchto stretnutí. Len o tom, že sa konali tieto stretnutia. Len vzápätí vyšla sasanka a azda si nemyslíte, že odo mňa počul nejaké prívetivé vety," priblížila Radičová.

Prípad údajného kupovania poslaneckých hlasov pri voľbe generálneho prokurátora z čias vlády Ivety Radičovej otvorila iba nedávno Národná kriminálna agentúra (NAKA). Nie je známe, na základe akého podnetu vyšetrovateľ opäť koná, začal však trestné stíhanie vo veci. V súvislosti s voľbou generálneho prokurátora vtedy bolo medializované aj stretnutie Richarda Sulíka s Marianom Kočnerom, ktorý je dnes obvinený z viacerých trestných činov. Bývalá premiérka v stredu v tejto súvislosti niekoľko hodín vypovedala na Policajnom prezídiu. Novinárom po vypočúvaní povedala, že vtedajšia voľba šéfa prokuratúry bola zápasom o budúcnosť. „Bol to boj o to, či sa budú veci vyšetrovať spôsobom skutok sa nestal, alebo sa pohnú dopredu," uviedla Radičová. Na otázku, či jej vyšetrovateľ ozrejmil príčinu opakovaného vyšetrovania, povedala, že to neurobil, pretože by to bola chyba. Ihneď po Radičovej prišiel v rovnakej veci vypovedať aj František Šebej, vtedajší vládny poslanec parlamentu. Kauza sa týka roku 2011.