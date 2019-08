Najzadlženejšia samospráva na Slovensku je v hlavnom meste: Kto vytiahne Devín z dlhov?

Nútená správa! Tento strašiak máta starostku najmenšej mestskej časti Ľubicu Kolkovú už štvrté funkčné obdobie.

Tá tvrdí, že miliónovú sekeru, ktorá dostala Devín do nútenej správy, nemajú šancu splatiť vlastnými silami. Jediným východiskom je podľa nej zmena legislatívy alebo odpustenie dlhu, zatiaľ je však boj mestskej časti v tomto smere neúspešný.



Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO pridelil Devínu v hodnotení finančného zdravia najnižšiu známku zo všetkých samospráv na Slovensku. Starostka Devína bojuje s dlhmi už štvrté funkčné obdobie. „Táto skutočnosť bola zapríčinená nerozumným investovaním v 90-tych rokoch, kedy mestská časť začala realizovať výstavbu tzv. Novej obytnej zóny a neúmerne sa pritom zadlžovala. Dlhy, ktoré nedokázala mestská časť splácať, kryla novými pôžičkami a týmto efektom náš dlh narástol do nesplatiteľnej výšky,“ vysvetlila Kolková.

V roku 2005 vyhlásilo ministerstvo financií v Devíne nútenú správu, vtedy bola jeho sekera 6,7 milióna eur. Dnes sa táto suma vyšplhala na viac ako dvojnásobok. „Stačí, ak uvediem 3 čísla: majetok Devína 0 eur, ročný rozpočet cca 700 000 eur, dlh Devína cca 11 500 000 eur a každému musí byť jasné, že sme v situácii, ktorú nemôžeme vyriešiť vlastnými silami,“ objasnila Kolková s tým, že mestská časť si svoju povinnosť od roku 2005 plní.



„Ročne vyčleníme cca 10 000 eur, ktoré rovnomerne rozdelíme medzi všetkých veriteľov. Tieto peniaze však nepostačujú ani na zaplatenie úrokov a náš dlh tak každoročne narastá,“ vysvetlila s tým, že Devín môže podľa nej zachrániť iba pomoc zvonku. „Zmena legislatívy, ktorá by umožnila akýsi konkurz obce, ‚sponzor‘, ktorý by tento dlh za nás zaplatil alebo odpustenie dlhov samotnými veriteľmi,“ objasnila starostka a dodáva: „S veriteľmi sme rokovali, pristúpili by na vymazanie dlhu pri splatení cca polovice jeho výšky, o pomoc sme žiadali magistrát, možná zmena legislatívy bola zvažovaná vo viacerých analýzach – všetko doteraz bezvýsledne.“