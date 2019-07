Princ Harry vyhlásil, že chce iba dvoch potomkov: Drsný odkaz od manželov, ktorí majú 21 detí

Rodičia najväčšej britskej rodiny sa slovne pustili do členov kráľovskej rodiny.

Manželia Sue a Noel Radfordovci, ktorí spolu majú 21 detí, sa nelichotivo vyjadrili na adresu princa Harryho (34). Dôvodom je jeho rozhovor s Dr. Jane Goodallovou, v ktorom priznal, že s Meghan chcú mať najviac dve deti. Podľa informácií portálu The Sun sa manželom nepáči, že sa Harry aj napriek svojim slovám o záchrane planéty naďalej po svete premáva súkromným lietadlom. Ba čo viac, obvinili ho, že tieto reči využíva ako ospravedlnenie za to, že nechce viac ako dve deti.

"Je to fér, ak chce iba dve deti. Nie každý chce veľkú rodinu, akú máme my. Myslím si však, že klimatickú krízu len využíva vo svoj prospech. Lieta vlastným lietadlom, všakže. Vždy má so sebou veľký sprievod ľudí. Jeho obrovský luxusný domov má vykurovanie, osvetlenie a všetko," povedal Noel. "Zjavne chce len dve deti a takto sa vyhovára," dodal. Spolu s manželkou sa stali rodičmi 21. dieťaťa v novembri minulého roku. Ich deti majú od 9 mesiacov do 30 rokov. "Milujeme všetok ten chaos okolo nich," priznala sa Sue.

To, čo manželov rozčúlilo, boli Harryho starosti o budúce generácie v súvislosti s klimatickou zmenou. Princ povedal, že chce maximálne dve deti v snahe zachrániť planétu. "Keď privediete na tento svet dieťa, musíte sa obávať budúcnosti. Ak neurobíme nejaké zmeny, nebudeme mať žiadnu budúcnosť. Je to úplne jednoduché,“ zneli Harryho slová pre britský Vogue. Jeho plán kontrastuje s jeho bratom Williamom, ktorý už má so svojou manželkou Kate tri deti.