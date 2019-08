Bolestná spoveď matky zavraždeného boxera († 45): Desivá predtucha Petrovho synčeka

Z rodinnej tragédie sa rodina mŕtveho Petra († 45) nedokáže spamätať. Z vraždy trénera boxu v Michalovciach obvinili jeho manželku Zuzanu (44), ktorá je v cele policajného zaistenia.

Podľa vyšetrovateľa svojho manžela a otca synčeka Mateja-Dušana (10) bodla v sobotu po polnoci ostrým predmetom do hrude. Užialená Jana (69), matka nebohého, je z náhleho odchodu svojho syna, zanieteného športovca a milujúceho otca nesmierne zarmútená. V čase vraždy bola s vnukom v Česku a práve pred odchodom do cudziny vyslovil Matej -Dušan desivú predtuchu.

Matka zosnulého Petra len ťažko hľadá vhodné slová, ktoré by vyjadrili jej bolesť. Hovorí o jeho podnikateľských plánoch, pred tromi rokmi si otvoril telocvičňu a robil všetko pre svoj sen - v Michalovciach oživiť box. „Bolo to na ňom vidieť, že je šťastný a hrdý, telocvičňu urobil zo starej kotolne. Vravel, že svojmu synovi chce po sebe niečo zanechať. O problémoch v manželstve sa často nezmieňoval,“ vraví nešťastná matka.

Bol ako štvanec

Zlom v manželstve Petra a Zuzany nastal podľa nej pred dvomi rokmi. „Dozvedeli sme sa, že Zuzana začala nadmerne piť,” hovorí Petrova matka, ktorej sa neskôr zdôveril, že ho manželka niekoľkokrát fyzicky napadla v spánku. „Po údere kladivom mal na hlave krvavé poranenia. Hovorila som mu, že je nebezpečná, ale nikto mne ani synovi neveril. Bol ako štvanec,“ prezrádza s plačom.

Aj keď vraj nebol dokonalý a občas podľahol emóciám, bol skvelým otcom a manželom.plače matka. Manželkine fyzické útoky na Petra potvrdil aj jeho kamarát Miroslav (53).

Hrozné tušenie

Počas osudného víkendu bola babička Jana s vnúčikom Matejom-Dušanom (10) na návšteve rodiny v Česku. Chlapec sa tam ale vôbec netešil, mal zvláštne tušenie. „Pred odchodom mi hovoril, že nemá dobrý pocit, len aby sa doma ocinovi alebo mamke nič nestalo. Keď sme sa potom dozvedeli tú hroznú správu, nedokázali sme tomu uveriť,“ priznala Jana. Napriek všetkému sa na nevestu Zuzanu nehnevá. „Odpúšťam jej, cítim len hlbokú ľútosť. Nenávisťou by som ubližovala iba sebe. Pre Zuzanu bude najväčším trestom to, keď si uvedomí, čo urobila a že s tým bude musieť navždy žiť,” povedala tichým hlasom.

Rozhodne sociálka

Syna nebohého Petra a Zuzany by mali prideliť starej mame. „Riešili sme to so sociálkou a vyzerá to tak, že Mateja-Dušana pridelia do starostlivosti mne. Zatiaľ je v nemocnici pod dohľadom odborníkov, kým nespracuje tú hroznú správu, čo sa stalo jeho ockovi,” zakončila Jana. Nový Čas oslovili aj rodinu obvinenej Zuzany, aby sa k prípadu vyjadrili. V mieste trvalého bydliska, kde má žiť so svojou matkou, sa nám ale nepodarilo nikoho zastihnúť.

Štátom pridelený advokát obvinenej k prípadu uviedol, že klientka popiera skutok, ktorý sa jej kladie za vinu. „Vzhľadom na jej zdravotný stav sa odmieta bližšie vyjadrovať,” povedal jej obhajca Viktor Križiak.